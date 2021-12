El gran engaño de 'La casa de papel' que sólo han descubierto los fans españoles de la serie de Netflix

'La casa de papel' mantiene su éxito como uno de los títulos más vistos de Netflix en su historia, actualmente número uno en muchos como México, en donde muchos de los espectadores ignoran un gran engaño de las localizaciones del gran robo que solo los fans españoles de la serie han notado, concretamente los madrileños. Y es que el lugar que roba la banda del profesor... no es el Banco de España.

Y este detalle no se le habrá escapado a cualquiera, pero puede que no se haya hecho verdaderamente conocido hasta el estreno de la quinta temporada, parte dos, donde El Profesor (Álvaro Morte) hace un Jaque Mate al gobierno de España y hay más escenas de las habituales en la fachada del banco. No es raro que en las grandes producciones de cine y televisión no haya acceso a los sitios reales en los que se desarrolla su historia, y hay toda una ingeniería de ángulos de cámara, creación de escenarios y mucha postproducción. 'La casa de papel' consigue algo brutal.

Cualquier madrileño puede descifrar con facilidad el engaño del gran robo de las últimas tres temporadas en las que se roba el Banco de España ya que las tomas exteriores no recogen la fachada real en frente de Cibeles, sino que la explanada con arcos que vemos todo el tiempo pertenece nada menos que al edificio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ubicado en El paseo de la Castellana en Madrid, España, no muy lejos del estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid.

El Banco de España de verdad.

El edificio del ministerio que sirve como localización

De hecho, en los últimos episodios de 'La casa de papel', se revela que hay escenas en las que se puede ver la estación del metro 'Banco España' que no está allí, claro, lo que correspondería a la estación de 'Nuevos Ministerios'. Son pequeñas conveniencias de los rodaje que dan espectáculo y mejoran la narrativa visual, pero si vas al Banco de verdad a hacerte fotos no va a ser el de la serie. No está demasiado lejos, sube el paseo de Recoletos y Castellana durante unos tres kilómetros y lo encontrarás.