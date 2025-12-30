Hoy en Netflix, la salvaje película de Sylvester Stallone que puso punto y final a una etapa legendaria de su carrera

Sylvester Stallone cumplirá 80 años dentro de apenas unos mesas, una edad a la que muchos ya se habrían retirado. Él sigue en activo y este mismo año ha confirmado que no tiene planes de dejar de lado la actuación, pero lo que sí ha dejado claro es que no piensa volver a dar vida a uno de sus personajes más emblemáticos. Lo curioso es que ahora 'Rambo: Last Blood' está arrasando en Netflix.

John Rambo llevaba más de una década viviendo una vida relajada en su rancho de Arizona, pero la desaparición de su ahijada en México le obliga a volver a la acción. Entre las particularidades de 'Rambo: Last Blood' destaca que los villanos principales de la película están interpretados por los actores españoles Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada, apareciendo también Paz Vega.

No es muy buena

Estrenada en 2019, 'Rambo: Last Blood' acabó siendo la última aventura de un personaje que Stallone interpretó por primera vez en 1982 en la mítica 'Acorralado'. Por desgracia, la quinta entrega fue la peor de todas y solamente llegaba a funcionar realmente en su tramo final, cuando se convertía en una especie de versión gore de 'Solo en casa'.

Antes de eso tenemos un thriller de acción un tanto genérico que pincha en hueso en lo referente a su forma de abordar el trauma y que hace gala de una alarmante falta de naturalidad en sus diálogos, por no olvidarme del flojo trabajo de Adrian Grunberg tras las cámaras. Tan floja fue que hasta David Morrell, el creador del personaje, dijo que era un desastre y que se avergonzaba de que su nombre estuviese asociado a ella.

Todo eso también se tradujo tanto en malas críticas, siendo la película peor valorada de la saga en Rotten Tomatoes con un escaso 26% de valoraciones positivas, como en su pinchazo en taquilla, ya que se tuvo que conformar con una recaudación mundial de 91 millones de dólares frente a un presupuesto de 50 millones.

Sin embargo, 'Rambo: Last Blood' vuelve a estar ahora de actualidad por su llegada al catálogo de Netflix en España. Entró de inmediato al Top 10, ocupando además la segunda posición, siendo únicamente superada por el histórico éxito de la plataforma que logró destronar por la vía rápida a 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'.

Lo cierto es que Stallone dijo que volvería a interpretar a John Rambo si la película tenía éxito, pero esa idea acabó siendo descartada. Eso sí, el personaje va a volver pronto a los cines en una precuela protagonizada por Noah Centineo y con Jalmari Helander ('Sisu') detrás de las cámaras.

