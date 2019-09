"Es un desastre, me avergüenza estar asociado a ella". El creador del personaje critica con dureza 'Rambo: Last Blood'

'Rambo: Last Blood' llegará a los cines españoles el próximo viernes 27 de septiembre, pero en Estados Unidos ya tienen la oportunidad de ver la quinta aventura protagonizada por Sylvester Stallone. Entre ellos destaca David Morrell, creador del personaje en la novela que sirvió como base para la primera entrega, quien ha odiado la película.

A veces se usa la palabra odiar demasiado a la ligera, pero Morrell no ha podido ser más rotundo en el disgusto que tuvo tras ir a verla. Además de secundar las duras críticas que está recibiendo, también comentó a través de su cuenta de twitter que "la película es un desastre. Me avergüenza que mi nombre esté asociado a ella".

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h