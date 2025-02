El nuevo bombazo de Netflix promete unir 'Shogun' con 'El juego del calamar'

Netflix va a lanzar multitud de nuevas series a lo largo de este año. Como es lógico, la plataforma va a dar más importancia a los regresos de títulos tan exitosos como 'Stranger Things', 'Miércoles' o 'El juego del calamar', pero no le queda otra que seguir buscando nuevos bombazos. Uno de ellos perfectamente promete ser 'El último samurái en pie', la cual ha sido descrito como una mezcla entre 'El juego del calamar' y 'Shogun'.

Basada en el manga de Shogo Imamura, 'El último samurái en pie' está situada en el siglo XIX, durante el ocaso de los samuráis. Allí seguiremos la historia de 292 samuráis que se reúnen en un templo para participar en una competición mortal que dará un premio al vencedor de 100 mil millones de yenes. El protagonista es Shujiro Saga, cuya única motivación es intentar salvar a su esposa y su hijo enfermo.

Shujiro tendrá el rostro de Junichi Okada, quien también ejerce como coreógrafo de las escenas de acción. Por su parte, detrás de las cámaras tenemos a Michihito Fujii ('Ghost in the Shell: SAC_2045 The Last Human'). Riho Yoshioka, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Taichi Saotome, Yūya Endō, Masahiro Higashide, Shōta Sometani, Hiroshi Tamaki, Takayuki Yamada, Jyo Kairi, Wataru Ichinose, Hideaki Itō,Yasushi Fuchikami y Kazunari Ninomiya completan el reparto.

Llega este mismo año

Por ahora, Netflix ha lanzado la primera imagen oficial que tenéis encabezando este artículo y también ha confirmado que 'El último samurái en pie' se estrenará en noviembre de 2025. Eso sí, el día exacto no ha querido anunciarlo todavía, seguramente para poder hacer cuando se publique su tráiler.

