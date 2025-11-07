Hoy en TV, la sensacional película de terror que unió los caminos de James Gunn y Zack Snyder

Sus caminos están bien separados y, a ojos de muchos, enfrentados por haber o estar liderando actualmente diferentes aproximaciones del Universo DC en el cine. Es cierto que James Gunn y Zack Snyder tienen estilos bastante diferenciados, pero hace unas décadas juntaron fuerzas para crear una obra que tuvo impacto notorio como fue ‘Amanecer de los muertos’.

Despertar sangriento

Con Snyder en la dirección, Gunn en el guión, y Sarah Polley y Ving Rhames en el reparto, el remake de este clásico zombie contribuyó a hacer de estos monstruos el gran fenómeno del terror de este siglo. Un pepinazo disfrutable que se va a poder ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas de la noche (se puede encontrar también en streaming a través de SkyShowtime).

Lo que podría haber sido un día cualquiera amanece de una manera catastrófica. El planeta es asediado por una ola de muertos revividos y sedientos de sangre que han emergido durante la noche, llevando a la gente a escapar si no quiere ser devorada. Un grupo variopinto de supervivientes en Wisconsin logra refugiarse en un centro comercial, aunque existen dudas sobre si podrá ser su hogar permanente.

La reinterpretación del clásico de George A. Romero continúa muchas de sus claves principales, incluyendo parte del comentario político a la sociedad de consumo y la desintegración progresiva de la convivencia, pero elaborada con las sensibilidades tempranas pero firmes de ambos cineastas. Visiones que deberían chocar por sus diferencias, pero justo ahí encuentran donde complementarse.

Snyder todavía no había desarrollado su desmesurado sentido de la épica, pero sí una formidable factura visual forjada a través de años de dirigir videoclips. Esta realza la garra y hasta el humor de Gunn, ya curtido en el género con su pasado en la Troma y también trabajando en el sistema de estudios, con sendas entregas de Scooby-Doo.

De ese entendimiento acaban aterrizando fabulosos disparates como la idea del bebé zombie, así como la acción frenética que va consolidando el factor virulento y ágil que tienen los muertos vivientes en el cine y series de comienzos de siglo. Su éxito revitalizó por completo el género, consiguiendo también en el proceso ser uno de los mejores remakes jamás perpetrados.

