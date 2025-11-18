John Carpenter fue muy infravalorado en los noventa. Hoy en TV, una de sus joyas de culto del terror sobrenatural

John Carpenter fue un innegable rey del terror, especialmente en los ochenta donde exhibió una gran manga ancha variando entre palos del género y hasta moviéndose hacia la acción o la ciencia ficción. Y, sin embargo, se sigue infravalorando muchas obras notables sacadas tras ese periodo, como sucede en el caso de ‘El pueblo de los malditos’.

Estos niños son un peligro

Carpenter ofrece su remake del clásico de invasiones y horror sobrenatural, dando nuevo aire a la novela de John Wyndham. Lo hace de la mano de un reparto potente que incluye a Christopher Reeve, Kirstie Alley y Mark Hamill, creando una notable pieza de terror que se puede ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 23:35 (también está en streaming a través de SkyShowtime).

El tranquilo pueblo de Midwich, en la costa de Estados Unidos, de repente sufre un incidente inexplicable e inesperado donde todos los habitantes pierden el conocimiento. De manera aun más bizarra, todas las mujeres se han quedado embarazadas tras el desmayo, y dan luz a toda una generación de niños y niñas con pelo blanco y actitud inquietante.

La reacción a la película fue desigual en su momento, pero es algo que en realidad aplicaba a muchas de las películas que Carpenter sacaba en aquel momento. Si bien es cierto que tuvo más culto entre aficionados que entre la crítica, tenía oficio suficiente para sostener casi cualquier encargo que se le presentase (salvo, claro, currar con Chevy Chase, pero ese trabajo no lo aguanta realmente nadie).

Incluso en una obra claramente menor en su filmografía acaba creando una atmósfera muy única e inquietante. Quizá fuera de su tiempo, intentando moverse en unos ritmos muy ajenos ya al cine de los noventa. Pero es capaz de sostener con efectos y visión una interpretación sólida del material que bien merece otra oportunidad.

