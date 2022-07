"Se está beneficiando de nuestra jugada". Sony asegura que 'Top Gun: Maverick' debe su éxito a 'Venom: Habrá Matanza'

'Top Gun: Maverick' lidera los éxitos de taquilla de 2022, acumulando un total de unos 1.200 millones de dólares, todo un récord en el escenario de pandemia. No todo el mundo ve esta noticia con buenos ojos y es que Sony Pictures ha declarado que gran parte del mérito del éxito de la aclamada secuela es suyo.

Sanford Panitch y Josh Greenstein, co-presidentes de Sony Pictures, aseguran que su empresa ha sido el principal responsable de traer de vuelta a los espectadores al cine durante la pandemia. Según ellos, todo comenzó con 'Venom: Habrá Matanza' y sus 506 millones de dólares recaudados, que revitalizó la taquilla y comenzó a despuntar con cifras más elevadas.

Panitch y Greenstein también recuerdan que su siguiente producción, 'Cazafantasmas: Más allá', recaudó unos nada desdeñables 206 millones para luego reventar la taquilla con 'Spiderman: No way home' y sus 1.900 millones.

Cuando empezamos a estrenar películas el pasado octubre, no había realmente otros grandes estrenos. Todo el mundo había pasado sus grandes películas a este verano. Nos arriesgamos al estrenar 'Venom' en cines. Después doblamos la apuesta con 'Cazafantasmas: Más allá'. Cuando todos los estudios habían huido, triplicamos la apuesta con 'Spiderman: No way home', nuestra mayor y más importante pieza de propiedad intelectual.