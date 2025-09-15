Seth Rogen explica por qué no hubo agradecimientos a Sal Saperstein en los Emmy, y su opinión se alinea bastante con la de James Cameron

Cuando 'The Studio', la extraordinaria comedia meta capitaneada por Seth Rogen y Evan Goldberg, igualó el récord a la comedia más nominada a los Emmys en su primer año de emisión con 23 candidaturas, sabíamos que estaba destinada a hacer historia. Por supuesto, su virguería formal y narrativa no ha decepcionado, cerrando la 77ª ceremonia de entrega con 4 galardones bajo el brazo, imponiéndose a sus competidoras directas.

Ni Sal ni Sol

No obstante, el nutrido fandom de 'The Studio' esperaba por igual tanto la victoria de la producción de Apple TV+ como que los premiados pronunciasen una frase concreta durante sus discursos de agradecimiento: "Gracias, Sal Saperstein". Por desgracia, nos hemos terminado quedando con las ganas de ver materializada esta referencia a uno de los grandes episodios de la temporada.

¿Por qué Rogen y su equipo no dieron las gracias al ejecutivo interpretado por Ike Barinholtz al levantar sus estatuillas —algo que si hicieron varios de los premiados en las categorías técnicas hace unos días—? A su paso por la sala de ganadores de los Emmy al final de la gala, el propio actor, director, productor y desveló el misterio y justificó la que, probablemente, sea la mayor decepción de la noche.

"Es nuestra propia broma. Me parece raro hacer referencia a tu propio chiste, en mi opinión. Esperábamos que lo hiciera Jack Thorne".

Curiosamente, esto se alinea con la opinión de James Cameron, que recuerda su paso por los Oscar de 1998 con cierto bochorno. El motivo no es otro que su decisión de parafrasear a sus propios personajes gritando "¡Soy el rey del mundo!" al recoger uno de los premios, algo que, para el legendario cineasta, "da vergüenza ajena".

Por otro lado, dada la buena mano de 'The Studio' para recrear ceremonias de entrega de premios, se preguntó a Rogen si los Emmy de este año le habían dado alguna idea para escribir un episodio de la segunda temporada, que ya está en el horno. El bueno de Seth dejó claro que lo ocurrido esa noche es demasiado bueno como para formar parte de su peculiar universo catódico.

"Esto ha sido demasiado bueno como para que pase en nuestra serie, por desgracia. Nuestra serie suele basarse en el estrés y la decepción, pero ahora mismo todos estamos felices".

Sea como fuere, 'The Studio' cerró los Emmy 2025 con los premios a la mejor serie de comedia, el mejor actor principal, el mejor dirección y mejor guión. Merecidísimos todos.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025







