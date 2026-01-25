Hace 45 años, un actor rechazó por primera vez el Óscar e hizo una crítica brutal a esos premios: "Ofensivo, bárbaro y corrupto por naturaleza"

Los Óscar son unos galardones muy deseados en la industria de Hollywood, por lo que prácticamente todo el mundo quiere tener uno. Sin embargo, a lo largo de los años hay una cantidad muy limitada de personas que lo ganó y decidió rechazarlo. El primer actor en hacerlo fue George C. Scott hace 45 años por su inolvidable interpretación en 'Patton'.

Scott se impuso en la edición número 43 de los Óscar a Jack Nicholson, Melvyn Douglas, James Earl Jones y Ryan O'Neal. Fue la tercera ocasión en la que estuvo nominado pero la única que ganó. Eso sí, estaba claro de antemano que no quería tener nada que ver con el premio, pues mandó un telegrama a la Academia para que quitasen su nombre de la lista de nominados, mostrándose entonces bastante comedido al respecto: "No pretendo ofender a la Academia, simplemente no quiero involucrarme".

Todo su remontaba a su primera experiencia cuando fue nominado como mejor actor secundario por 'Anatomía de un asesinato'. Quedó tan asqueado con los métodos de sus compañeros que se prometió no volver a intentar hacerse con la estatuilla. Eso le llevó a ya pedir por primera vez que retirasen su nombre de la lista de candidatos cuando fue nominado por 'El buscavidas', pero la Academia le respondió con el siguiente mensaje:

Fuiste nominado por votación de sus colegas actores y la Academia no puede eliminar su nombre de la lista de nominados. La Academia nomina y vota premios por logros según aparecen en pantalla. Por lo tanto, ninguna persona responsable de un logro puede rechazar la nominación después de su votación.

Lo que sí le dejaron claro entonces es que sí podía rechazar el premio en el caso de ganarlo, que fue justo lo que hizo con 'Patton'. De hecho, Scott ni siquiera acudió esa noche a la gala y antes ya había dejado claro su disgusto con unas declaraciones en las que decía que "me importan un bledo el Óscar. De todas formas, ya gano demasiado dinero".

Como decía antes, su principal queja estaba en la carrera hacia el Óscar, pues creía que "la vida no es una carrera, y como no lo es, no me considero competidor de mis compañeros actores por premios ni reconocimiento". Además, sentenciaba diciendo que tener que luchar por el Óscar era algo "ofensivo, bárbaro y corrupto por naturaleza".

Además, los propios premios en sí mismos tampoco le motivaban demasiado, pues dijo lo siguiente sobre los Óscar: "Las ceremonias son un desfile de carne de dos horas, una exhibición pública con suspense artificial por razones económicas". Sin pelos en la lengua.

Pese a todo lo sucedido, Scott llegó a ser nominado otra vez más al año siguiente por su trabajo en 'Anatomía de un hospital'. Eso sí, en esa ocasión no tuvo que rechazarlo, ya que el ganador fue Gene Hackman.

En Espinof | Adrien Brody rompe el récord al más pesado de los Óscar, que llevaba en pie desde 1943

En Espinof | Ni de John Wayne, ni de Clint Eastwood. El western que más Óscar ha ganado en toda la historia es de Kevin Costner



