Óscar 2022: Jada Pinkett Smith se ríe en un vídeo desde otro ángulo del famoso bofetón de Will Smith y Chris Rock rompe su silencio

Ha pasado ya casi una semana desde la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Óscar, y parece que las noticias y las reacciones no van a parar de llegar nunca. Ayer supimos que Will se negó a abandonar su asiento después de que se lo pidieran desde la Academia, y hoy podemos ver algo inaudito: la reacción de Jada Pinkett Smith desde otro ángulo después de la bofetada en cuesti´ón.

En el vídeo, subido originalmente por el actor Michael Rapaport, se ve cómo Jada se ríe después del golpe y ante el comentario "Will Smith me acaba de pegar una bofetada". Enseguida la risa se convierte en seriedad tras el rapapolvo del actor a Chris Rock, con la ya famosa frase "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca". Recordemos que el momento llegó después de un chiste sobre los problemas de alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, y 'La teniente O'Neil 2'.

Procesando el bofetón

El propio Chris Rock habló por primera vez del incidente el miércoles desde lo alto de un escenario. La prensa se agolpó a las puertas del The Wilbur, en Boston, donde el cómico tenía una actuación (con entradas agotadas desde mucho antes del incidente, por cierto).

¿Qué pasa, Boston? ¿Cómo ha ido vuestro fin de semana? Aún estoy procesando lo que pasó, así que en algún momento hablaré de esa mierda. Será divertido, pero ahora voy a contaros algunos chistes. No tengo mucho que decir sobre aquello, así que si venís para eso... Había escrito un show completo antes de este fin de semana.

No es la única reacción que ha habido estos días: los BAFTA han anunciado que ellos sí que habrían echado a Will Smith y no le habrían permitido recoger su premio porque no toleran la violencia de ningún tipo. Lo único seguro es que la comidilla del mundo del cine lo seguirá siendo durante unos días más, hasta que los Óscar decidan qué hacer con el actor.