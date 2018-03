Quiniela de los Óscar 2018: quién ganará y quién debería ganar

La 90ª edición de los Óscar está a la vuelta de la esquina y es hora de realizar la tradicional quiniela, o porra, con los títulos y nombres favoritos a llevarse los premios. Inesperadamente, una película de fantasía, terror y romance como 'La forma del agua' es la producción que parte con más nominaciones: hasta 13 estatuillas podría ganar si barriera en todas las categorías.

Si gana más de 11 sería un récord aunque parece improbable. Todos los pronósticos señalan que sus intérpretes nominados serán derrotados por Frances McDormand y Sam Rockwell, curiosamente, ambos actores de 'Tres anuncios en las afueras', la otra gran aspirante en la lucha por el Óscar a mejor película. No hay que descartar sorpresas (recordemos lo que ocurrió el año pasado) así que habrá cierta emoción hasta el final. Sin más, estos son mis pronósticos para los Óscar 2018:

Mejor película:

La forma del agua ('The Shape of Water') y Tres anuncios en las afueras ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') son las dos grandes favoritas para alzarse con el Óscar a la mejor producción del año 2017. Puede ganar cualquiera de las dos, 'La forma del agua' venció en los Critic's Choice y los premios del sindicato de productores (PGA) mientras que 'Tres carteles en las afueras' se llevó el Globo de Oro y el BAFTA. Espero que el Óscar sea para 'Tres anuncios' aunque si tengo que apostar, lo hago por 'La forma del agua'.

Va a ganar: La forma del agua

Debería ganar: Tres anuncios en las afueras

La gran olvidada: 'Detroit'

Mejor dirección:

Aquí no hay ninguna duda: salvo GRAN sorpresa, ganará Guillermo del Toro por 'La forma del agua'. El mexicano se ha impuesto en las galas de los Globo de Oro, los Critics' Choice, los BAFTA y los premios del sindicato de directores (DGA). Por cierto, será el cuarto mexicano que gana el Óscar a la mejor dirección en los últimos cinco años. Aunque no vaya a ganar, mi favorito es Paul Thomas Anderson, creo que es absurdo que a estas alturas todavía no tenga un Óscar.

Va a ganar: Guillermo del Toro, por 'La forma del agua'

Debería ganar: Paul Thomas Anderson, por 'El hilo invisible' ('Phantom Thread')

La gran olvidada: Sofia Coppola, por 'La seducción' ('The Beguiled')

Mejor actriz protagonista:

Otra categoría que parece cantada. Frances McDormand lo ha ganado todo hasta ahora en la temporada de premios por su memorable trabajo en 'Tres anuncios en las afueras', y no parece que eso vaya a cambiar en los Óscar. Es además una de las actrices norteamericanas de mayor talento, está en la cúspide de su profesión, sólo podría perder porque a última hora los miembros de la Academia se asusten porque quizá vaya a dar un discurso demasiado polémico para la imagen de los premios. Sería una gran sorpresa si no gana.

Va a ganar: Frances McDormand, por 'Tres anuncios en las afueras'

Debería ganar: McDormand

La gran olvidada: Kate Winslet, por 'Wonder Wheel'

Mejor actor protagonista:

Tampoco hay emoción en este apartado, todo apunta que Gary Oldman recibirá el primer Óscar de su carrera por hacer de Winston Churchill. Es un gran actor y a todos nos alegrará que gane (bueno, a todos excepto a sus rivales). Sin embargo, es un premio tan facilón, con otro biopic y una llamativa transformación física, que resulta un tanto agridulce que sea este año cuando por fin se reconozca el talento de Oldman.

También pasa que compite contra Daniel Day-Lewis, el único que ha ganado tres veces en la categoría de mejor actor protagonista. En su último papel, y con otra interpretación impresionante; ampliar la leyenda sería bonito. Oldman puede ganar otro año.

Va a ganar: Gary Oldman, por 'El instante más oscuro' ('Darkest Hour')

Debería ganar: Daniel Day-Lewis, por 'El hilo invisible'

El gran olvidado: James Franco, por 'The Disaster Artist'

Mejor actriz de reparto:

De nuevo, todo parece decidido en los apartados de interpretación por una temporada de premios que ha tenido a cuatro grandes triunfadores. Sólo falta que Allison Janney suba al escenario, coja el Óscar, lo agradezca y se lo lleve a casa. Mi favorita es Lesley Manville, capaz de robar planos al mismísimo Daniel Day-Lewis prácticamente sin hacer gesto alguno, pero me temo que deberá conformarse con haber hecho un papelón en una obra maestra.

Va a ganar: Allison Janney, por 'Yo, Tonya'

Debería ganar: Lesley Manville, por 'El hilo invisible'

La gran olvidada: Allison Williams, por 'Déjame salir' ('Get Out')

Mejor actor de reparto:

También parece ya decidido, por las mismas razones que los anteriores, aunque en esta categoría de interpretación es donde cabe más la sorpresa debido a la polémica que ha rodeado al favorito, Sam Rockwell, por su papel de policía racista en 'Tres anuncios en las afueras'. Puede restarle votos si quieren quedar bien ante la comunidad afroamericana. Sobre todo en un año en el que hay posibilidad de dar el primer Óscar a su compañero Woody Harrelson, a Richard Jenkins o a Willem Dafoe (que se llevaría mi voto), y no resultaría sospechoso en absoluto.

Va a ganar: Sam Rockwell, por 'Tres anuncios en las afueras'

Debería ganar: Willem Dafoe, por 'The Florida Project'

El gran olvidado: Michael Stuhlbarg, por 'Call Me By Your Name'

Mejor guión original:

Una categoría muy reñida donde puede pasar de todo. Podría ganar Martin McDonagh, y compensar su ausencia entre los nominados a mejor dirección, aunque parece que la Academia aprovechará este Óscar para que suban al escenario Jordan Peele o Greta Gerwig, dos cineastas que han dado mucho que hablar durante la temporada de premios; él por su original enfoque del racismo en un thriller de horror y ella por ser la quinta mujer en toda la historia que opta al Óscar como directora. Apostaría por Jordan Peele, que ganó en los premios del sindicato de escritores (WGA).

Va a ganar: Jordan Peele, por 'Déjame salir'

Debería ganar: Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras'

El gran olvidado: Noah Baumbach por 'The Meyerowitz Stories (New and Selected)'

Mejor guión adaptado:

Aquí da la sensación de que el gran favorito es James Ivory, no sólo por entregar un Óscar a un destacado cineasta de 89 años que ha dejado clásicos modernos como 'Una habitación con vistas' (1985) o 'Lo que queda del día' (1993), sino porque es una forma de premiar a la aclamada 'Call Me by Your Name'. Además, Ivory ya ganó en los galardones del WGA. Mi voto, no obstante, sería para los guionistas de 'Logan' por romper las normas y escribir la cruda y violenta película de superhéroes que estábamos deseando ver.

Va a ganar: James Ivory, por 'Call Me by Your Name'

Debería ganar: James Mangold, Scott Frank y Michael Green, por 'Logan'

La gran olvidada: Lynne Ramsay, por 'En realidad, nunca estuviste aquí' ('You Were Never Really Here')

Mejor película de habla no inglesa:

Todo apunta que el Óscar más internacional viajará este año a Suecia, gracias a 'The Square', la ganadora de la Palma de Oro en Cannes que también arrasó en los premios del cine europeo. Mi favorita es la candidata húngara, galardonada con el Oso de Oro en Berlín, una estimulante mezcla de géneros que traza una peculiar metáfora de las relaciones humanas; si te gusta Lanthimos, búscala.

Va a ganar: 'The Square', de Ruben Östlund (Suecia)

Debería ganar: 'En cuerpo y alma' ('A teströl és a lélekröl'), de Ildikó Enyedi (Hungría)

La gran olvidada: '120 pulsaciones por minuto', de Robin Campillo (Francia)

Mejor película animada:

Parece claro que el estudio Pixar volverá a llevarse el Óscar animado con su último largometraje original, un éxito de taquilla con excelentes críticas. Si bien me divertí y me emocioné con Coco, si pudiese votar lo haría por la experimental, melancólica y fascinante Loving Vincent.

Va a ganar: 'Coco'

Debería ganar: 'Loving Vincent'

La gran olvidada: 'En este rincón del mundo'

Mejor fotografía:

A la 14ª nominación, ya es hora de que los Óscar reconozcan el gran talento de Roger Deakins. Todos los años tiene potentes rivales, en esta edición también, pero sería muy injusto que se fuera de vacío otra vez.

Va a ganar: Roger Deakins, por 'Blade Runner 2049'

Debería ganar: Deakins

El gran olvidado: Darius Khondji, por 'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z')

Mejor banda sonora:

Todas las quinielas apuntan a que este Óscar va a ir a parar a las manos de Alexandre Desplat, que ya ganó la estatuilla por 'El gran hotel Budapest'. Personalmente, creo que el "score" más destacado del año, el más memorable, lo ha compuesto Hans Zimmer en su última colaboración con Christopher Nolan.

Va a ganar: Alexandre Desplat, por 'La forma del agua'

Debería ganar: Hans Zimmer, por 'Dunkerque' ('Dunkirk')

El gran olvidado: Dario Marianelli, por 'El instante más oscuro'

Mejor efectos visuales:

Después de su triunfo en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales (VES), la victoria de la tercera entrega del reboot de 'El planeta de los simios' parece clara. Si echas un vistazo a algún vídeo sobre el rodaje (como el que dejo arriba) puedes comprobar que merece totalmente el Óscar, es alucinante lo que ha conseguido Weta Digital.

Va a ganar: 'La guerra del planeta de los simios'

Debería ganar: 'La guerra del planeta de los simios'

La gran olvidada: 'Wonder Woman'

Hasta aquí mis apuestas. ¿Cuáles son tus favoritos para los Óscar 2018?