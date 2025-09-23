Jimmy Kimmel vuelve con su programa una semana después de que Disney lo cancelara. Por el camino, han perdido 4000 millones de dólares

4000 millones de dólares. Esa es la cifra que Disney ha perdido en bolsa en menos de una semana tras la crisis reputacional y la marea de gente que se ha dado de baja de su servicio de streaming, Disney+, como protesta por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel.

Frente a las felicitaciones de Donald Trump, más de 400 famosos, algunos de ellos contratados por la casa del ratón, firmaron una carta denunciando el ataque a la libertad de expresión en Estados Unidos. Otros, como Tatiana Maslany ('She-Hulk: Abogada Hulka') pidieron activamente que la gente les hiciera daño en el único sitio que realmente les duele: la cartera. Y aunque quizá nadie se lo esperara, ha funcionado.

El retorno del rey

Tal y como ha anunciado ABC, Kimmel volverá hoy mismo, una semana después de la cancelación: "Suspendimos la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de volver a emitir el programa el martes", hemos leído en Variety.

Por muchas "conversaciones profundas" que hayan tenido con el presentador, no tiene pinta de que el cuatro veces presentador de los Óscar, perfectamente consciente de su estatus actual, vaya a disculparse (o quizá sí, como condición sine qua non para volver) o a hacer un humor más blanco: todo el mundo, literalmente, va a estar atento a su monólogo de esta noche, mientras Disney intenta que este movimiento recupere no solo el prestigio perdido, sino también las ansiadas suscripciones a su streaming.

Hay que tener en cuenta que Kimmel termina su contrato con ABC en 2026, y muchos creen que el presentador está pensando en hacerse a un lado y probar en otros pastos. Después de esta sonora bofetada con la que Disney ha pretendido marcar su discurso, no está nada claro que quiera continuar a bordo. Al fin y al cabo, Kimmel es un icono de la televisión norteamericana que tiene tras de sí 23 temporadas de su late night, en el que ha creado cientos de vídeos virales que forman parte de la historia de Internet, y no va a tener problemas para encontrar gente que le quiera.

No son pocos los que han afirmado que, en realidad, 4000 millones de dólares (un 2% del valor total de Disney) no significa nada en bolsa, pero este es un mero indicador de lo que está ocurriendo entre bastidores. ABC no estaba preocupada por la pérdida de anunciantes (al fin y al cabo, estas cosas se pueden arreglar de medio a largo plazo), pero sí por la reacción popular, las campañas en redes sociales y las campañas que han llevado a la pérdida masiva de suscripciones. Una decisión como esta no ocurre de casualidad, y menos en un panorama como el actual: ante la pérdida de billetes, y por si acaso, buena es una renovación.

