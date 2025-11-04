60 años después, vuelve uno de los mejores personajes de la historia de la televisión en el reinicio de una sitcom icónica

Hace cosa de 11 años, y después de que CBS pusiera en marcha la escritura de un guión para dar forma a un reboot, la gente de NBC adquirió un piloto a Sony Pictures Television con la idea de resucitar una de las series más queridas de la historia de la televisión estadounidense. Esta no fue otra que 'Embrujada', que pudo haber regresado no con un remake, sino con una secuela que giraría en torno a la nieta de Samantha.

Detrás de las risas

Tras ambos intentos frustrados, a los que se sumó un tercero en 2018 bajo el ala de ABC, la legendaria sitcom de los años 60, cuyo periplo catódico se extendió entre 1964 y 1972 a lo largo de ocho temporadas y 254 episodios, parece que 'Bewitched' tendrá finalmente su ansiado reinicio desarrollado por Fox, producido por Sony TV y capitaneado por Judalina Neira —productora de 'The Boys'— y Doug Robinson —'The Goldbergs'—.

Tal y como explican en Deadline, que ha dado la exclusiva de la noticia, la nueva 'Embrujada', cuyo proceso de negociación para dar el pistoletazo de salida ha tardado dos meses en cerrarse, abandonará el formato de comedia de situación con episodios de media hora para optar por los capítulos de 60 minutos, hermanándose en cierto modo con 'Bel-Air' en lo que respecta a la intención de renovar un icono de la cultura pop con un tono mucho más maduro y sobrio.

En lo que respecta a lo estrictamente argumental, la serie volverá a contar la historia de Samantha y Darrin, un matrimonio compuesto por una bruja —que interpretó en su día la encantadora Elizabeth Montgomery— y un mortal —a quien dio vida Dick York originalmente— que es puesto en tela de juicio y duramente criticado por la familia de la primera.

No obstante, esta nueva visión, según la fuente, dejaría parte del cariz cómico atrás para girar hacia el drama y explorar la relación de dos personas que provienen de dos mundos completamente distintos y que deben enfrentarse a la desaprobación de sus padres, superar los choques culturales y tender puentes entre sus familias para poder mantener una relación sana y estable.

No sé a vosotros, pero con lo divertidísima que fue la 'Embrujada' del 64 —y que tan bien homenajeó 'La Bruja Escarlata y Visión'—, la simple idea de esta premisa ya me está dando una pereza inmensa. Por lo pronto, veremos en qué acaba todo esto y si no termina cayendo en saco roto como las propuestas previas.

