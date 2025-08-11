Una de las mejores películas de terror de 2025 anuncia su esperada secuela, pero pierde a una de sus piezas clave por el camino

Entre 2000 y 2011 tuvimos cinco entregas de 'Destino Final'. Y, a partir de entonces, la nada más absoluta. Muchos dieron la saga por muerta, pero si algo nos ha enseñado esta serie de películas es que a la muerte se le puede engañar de maneras ingeniosas de todo tipo: así es como 'Destino Final: Lazos de Sangre' se ha convertido, por sorpresa, en la más taquillera de toda la franquicia, con 285 millones de dólares, y, claro está, ahora necesitamos más.

Me dejas muerta

Hoy hemos sabido, gracias a The Hollywood Reporter, que ya están preparando 'Destino Final 7', y que volverá una de las piezas más importantes de este retorno, su co-guionista Lori Evans Taylor, pero a cambio de desprenderse de la compañía de Guy Busick.

De los dos, Busick era el experto, habiendo co-guionizado 'Scream (2022)', 'Scream 6' o 'Noche de bodas', mientras que Taylor no tenía prácticamente experiencia antes de ponerse a escribir el libreto, así que los fans no pueden respirar aún tranquilos sabiendo que está en buenas manos: nadie puede intuir cuál va a ser el resultado de esta séptima parte.

Más allá del retorno de la guionista y los productores, se desconocen aún el resto de los detalles del proyecto, aunque a priori no debería haber ninguna razón para que la pareja de directores formada por Zach Lipovsky y Adam Stein no vuelva a ponerse tras las cámaras. Al fin y al cabo, son ellos los que le dieron el toque especial a la sexta entrega, con una combinación perfecta de humor y terror que explotaba hasta el máximo las posibilidades de 'Destino Final'.

Honestamente, que la saga continúe es motivo de alegría. Al fin y al cabo, 'Destino Final: Lazos de sangre' es sorprendentemente buena (de hecho, probablemente sea la mejor de la saga) y, si es capaz de mantener esta calidad entre el puro divertimento, el terror adolescente y los personajes atractivos, ¿por qué no? Si 'Scream' ha llegado a la séptima entrega, la mismísima Muerte no tiene por qué quedarse atrás.

