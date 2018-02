Silver Surfer' tendrá su propia película de mano del creador de 'Y: El Último Hombre'

En un artículo en que repasa el estado actual de las propiedades de superhéroes Marvel de 20th Century Fox de The Hollywood reporter se analiza a intención de la casa de aprovechar los dos años, aproximadamente, que le quedan de independencia hasta que la operación con Disney se concrete definitivamente.

Entre ellas hay un nuevo proyecto, una película del superhéroe Silver Surfer que está comenzando a adaptar Brian K. Vaughan, el responsable de títulos de cómic tan populares como 'Y: El Último Hombre'. Vaughan sigue los pasos de otro guionista de tebeos, Brian Michael Bendis, que se encarga de la película de la mutante Kitty Pryde. Según Bendis Fox no ha decelerado los proyectos pendientes por la fusión.

Estela Plateada pertenece a una de las dos grandes ramas de superhéroes Marvel de Fox: Los 4 Fantásticos, por ello ya apareció en la gran pantalla hace once años en 'Los 4 fantásticos y Silver Surfer'(4: Rise of the Silvr surfer, 2007) que tenía un diseño de Weta Design, sobre la actuación de Doug Jones y la voz de Laurence Fishburne.

Sobre el resto de proyectos de Fox, 'Gambito' sigue en marcha con presupuesto aprobado a falta de un director, después de los abandonos de sus realizadores. También hay una adaptación de una película individual para el 'Doctor Doom' a cargo de por Noah Hawley el encargado de la gloriosa 'Legion' (2016-) y sigue adelante 'X-Force', de Drew Goddard, que comienza rodaje en octubre.