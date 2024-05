Steven Spielberg vuelve al cine blockbuster con un "evento" del que ya tenemos fecha de estreno, temática, guionista y ganas infinitas

Puede que en sus dos últimas películas ('West Side Story' y 'Los Fabelman') Steven Spielberg no terminara de conectar con el público, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo que volviera al blockbuster dispuesto a demostrar quién manda. De hecho, aún no tenemos ni siquiera el título de su nuevo proyecto, pero sí fecha de estreno, guionista y temática. ¿Volverá la magia del antaño Rey Midas de Hollywood?

Entre OVNIs anda el juego

Universal será la productora detrás de esta nueva película, que veremos el 15 de mayo de 2026 (o sea, dentro de dos años casi exactos) y contará en las tareas de guion con David Koepp. Su nombre os suena, y no es para menos: es el autor de los libretos de 'Atrapado por su pasado', 'Misión imposible' o 'Spider-man', y ya ha trabajado con el director antes en 'Parque jurásico', 'El mundo perdido', 'La guerra de los mundos' e 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'. Vamos, que sabe lo que se hace.

Sobre la trama de este "evento" (así lo están vendiendo en la productora) aún no sabemos prácticamente nada, pero según Variety es una idea original del director que tendrá que ver con los OVNIs. No se puede decir que sea un tema novedoso para él: desde que en 1977 dirigiera 'Encuentros en la tercera fase' le hemos visto abordándolo a su manera en 'E.T', 'La guerra de los mundos'... y, una vez más, 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'.

Poco importa que Spielberg tenga ya 77 años y acabe la película cerca de los 80: Hollywood se ha rendido ante los directores maduros capaces de traer consistencia y calidad a las pantallas, desde Martin Scorsese, que sigue rodando su nueva cinta, hasta John Waters, que ya está con 'Liarmouth' tras 17 años de hiato. Y por muchos años.

