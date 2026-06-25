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Faltan meses para la quinta e 'Invencible' va a más. Prime Video renueva la fenomenal serie de superhéroes por una temporada 6

Robert Kirkman ha confirmado la noticia durante el festival de Annecy

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Con la temporada 4 habiendo acabado no hace demasiado, desde Prime Video no quieren que pare la fiesta con 'Invencible' y han elegido uno de los mayores festivales de la animación a nivel mundial para desvelar que la serie superheroica tendrá temporada 6.

Ha sido el propio Robert Kirkman, creador tanto de la serie como del cómic en el que se basa, quien ha dado la noticia en el marco de Annecy, donde ha presentado a los medios y fans un primer vistazo a la temporada 5, programada para 2027.

Una temporada que contará con Jack Quaid como principal fichaje uniéndose a un reparto de voz encabezado por Steve Yeun como Mark Grayson, J. K. Simmons como su padre y Sandra Oh como Debbie.

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Superviral

Al parecer, desde Prime Video siguen estando muy contentos con la acogida de 'Invencible' con la productora asegurando que ha sido la más vista hasta la fecha. Y, además, es una serie viralizada o, al menos, que funciona muy bien en redes sociales con más de 7 mil millones de visualizaciones en TikTok, según Skybound.

Así pues es una renovación bastante lógica porque la serie sigue siendo una de las series emblema de la plataforma, amén de ser de las mejores ficciones superheroicas en la actualidad.

Como curiosidad, decir que esta renovación iguala 'Invencible' con 'Bojack Horseman' como la serie de animación para adultos original de streaming más longeva. La serie de Netflix se despidió en 2020 tras seis temporadas.

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