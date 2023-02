HBO Max cancela al mayordomo de Batman y despeja el camino para la nueva DC de James Gunn: 'Pennyworth' se queda sin final y no tendrá temporada 4

HBO Max ha vuelto a sacar la guadaña para cancelar 'Pennyworth': la serie sobre los orígenes del mayordomo de Batman se queda sin final y no tendrá temporada 4. Este movimiento ayuda a seguir despejando el camino para la llegada de la nueva DC con James Gunn y Peter Safran liderando el relanzamiento de este universo de superhéroes.

La extinción las series previas de DC

De esta forma, HBO Max solamente conserva una serie de DC previa a la llegada de Gunn al estudio. El título en cuestión es la serie animada 'Harley Quinn', de la que veremos un episodio especial este mismo mes de febrero y que el pasado verano fue renovada por una cuarta temporada.

Las que tampoco volverán a HBO Max serán 'Doom Patrol' y 'Titanes', cuya cancelación se anunció la semana pasada, mientras que en The CW también se está aclarando todo bastante. 'The Flash' llegará a su fin este año y el futuro de 'Superman & Lois' es bastante dudoso. La duda que queda es cómo encajará 'Gotham Knights', que se estrena este próximo mes de marzo, pero no os extrañe si acaba cancelada tras una única temporada.

Creada por Bruno Heller, que en su momento también fue el máximo responsable de 'Gotham', exploraba la historia de Alfred Pennyworth años antes de convertirse en el mayordomo de Bruce Wayne. Ahora nos quedaremos sin ver eso, porque a los padres del futuro Batman sí que llegamos a conocerles en la serie, pero no a él.

