HBO Max sigue haciendo limpieza de series y se ha vuelto a cargar otra de sus pequeñas joyas: este cálido biopic culinario no tendrá temporada 3

Esta sacando Max/HBO Max, la guillotina a pasear y a la cancelación el pasado martes de 'Nuestra bandera significa muerte' le ha seguido la de otra de sus pequeñas joyas: el cálido biopic culinario 'Julia', cuya temporada 2 ha sido la última.

De esta manera no tendremos temporada 3 de la estupenda serie protagonizada por Sarah Lancashire y David Hyde Pierce. Junto a ellos, el reparto de la serie cuenta con Bebe Neuwirth, Fran Kranz, Fiona Glascott, Brittany Bradford y Robert Joy entre muchos otros.

Creada por Daniel Goldfarb y con Chris Keyser como showrunner, 'Julia' relataba la vida e historia de Julia Child, uno de los primeros iconos de los programas de cocina estadounidense gracias a su programa 'The French Chef'. Más allá de la exploración del mundo de la televisión, a la serie le interesaba explorar (y lo hacía acertadamente) la evolución de la dinámica de poder en el matrimonio de los protagonistas.

No es plataforma para series largas

La decisión de cancelar 'Julia' llega tan solo unas semanas después del final de la segunda entrega de la serie, emitida entre noviembre y diciembre 2023. Una cancelación que sigue, en cierta manera, con una tendencia de dejar de producir series que duren más de un par de temporadas. Al menos en cuanto a Max Originals se refiere.

Mismamente, en cuanto a dramas, solo quedan en emisión 'Tokyo Vice' y 'Pequeñas mentirosas: Pecado original', que tienen pendiente la llegada de sendas temporadas 2... y todavía tardaremos en ver un relevo en la programación ya que las próximas series dramáticas de la plataforma (como 'Dune: Prophecy' y 'The Penguin') todavía tardarán unos meses en llegar.

Las comedias, por otro lado, están gozando de un poco más de vida y este año tenemos pendiente la llegada de las temporadas 3 de 'Hacks' y 'Vida sexual de las universitarias' este año (y 'And Just Like That' en 2025). Además de la reciente renovación por una temporada 2 de la nueva serie de Chuck Lorre, 'Bookie'.

