"El Miyagiverso aún no ha acabado". El creador de 'Cobra Kai' desmiente que Netflix decidiera poner fin a la serie en su temporada 6

El creador de 'Cobra Kai', Jon Hurwitz, ha aclarado que fueron los showrunners los que eligieron terminar la serie secuela de 'Karate Kid' con la temporada 6, y no Netflix, como se había presupuesto. Una marca que ha insuflado nueva vida a la franquicia, reviviéndola a través de una secuela legado que trajo de vuelta a las estrellas originales Ralph Macchio y Willaim Zabka como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence respectivamente, enfrentados con dojos de karate enemistados. Ahora, además, añade que la temporada 6 no es el fin del "miyagiverso".

Además de los originales, la serie se centra en sus estudiantes, ampliando la lista de personajes. Sin embargo, después de cinco temporadas de éxito, 'Cobra Kai' está lista para terminar su carrera en la temporada 6. En respuesta a una pregunta de un fan sobre la última temporada de Cobra Kai en Twitter, su creador, Jon Hurwitz respondió y aclaró que fueron ellos quienes decidieron terminar el la serie con la temporada 6, no Netflix.

Además, añadió que veremos más historias relacionadas con 'Karate Kid':

Netflix didn't tell us it was the last season. We told them it was the last season. We've always wanted to end Cobra Kai on our own terms and we are grateful we have the opportunity to do so. But that doesn't mean we're finished with the Miyagiverse. We love this world. #CobraKai https://t.co/sAb0GarANP