La obra maestra televisiva de Steve McQueen vuelve a estar disponible en streaming. Una serie imprescindible y una explosión de cultura, música y resistencia

Conocido por explorar temas sociales con una única, Steve McQueen se superó a sí mismo con la ambiciosa 'Small Axe', una serie antológica que después de un tiempo, vuelve por fin a estar disponible en streaming. A lo largo de cinco episodios independientes, la serie retrata el racismo sufrido por la comunidad negra de Londres en las décadas de los 60, 70 y 80. Ofrece una serie de relatos muy personales y conmovedores que rara vez se ven en la pantalla, en un viaje que captura la esencia de una comunidad y que ha dejado huella duradera en la narrativa televisiva reciente.

Fuerza de voluntad a pesar del racismo

Haciendo referencia a una canción de Bob Marley con la frase "If you are the tall tree, then we are the small axe", cada episodio de 'Small Axe' es una historia imperdible. En 'Mangrove' se cuenta lo que ocurrió en el caso de los “Mangrove Nine”, los activistas juzgados por protestar contra la discriminación en Notting Hill en 1971.

Después, 'Lovers Rock' narra un romance juvenil durante una fiesta de reggae en 1980, capturando la vida cotidiana de la comunidad negra británica; y 'Red, White and Blue' se centra en Leroy Logan (John Boyega) y su lucha contra el racismo dentro de la policía de Londres. Por otro lado está 'Alex Wheatle', que sigue a un joven que descubre su talento para escribir tras su encarcelamiento; y, por último, 'Education' muestra la lucha de una madre por la educación de su hijo.

El formato antológico le permitió a McQueen experimentar con distintos estilos y la miniserie deja espacio para combinaciones como la tensión judicial con un ritmo ágil; una estética más libre e inspirada en la Nouvelle Vague; el thriller político más clásico; o la intimidad más reveladora. Cada episodio tiene personalidad propia y deja claro que McQueen es un director versátil, capaz de manejar cualquier tipo de código para reflejar la diversidad cultural y los desafíos de la comunidad negra británica.

Cada historia aporta un enfoque humano que conecta con la audiencia y reivindica estas experiencias históricas, combinando la calidad cinematográfica con una relevancia social, siendo capaz de entretenernos mientras invita a reflexionar sobre la discriminación, la resiliencia y la identidad.

'Small Axe' es quizá el proyecto más personal de McQueen y también un prodigio audiovisual combinado con hechos históricos. Logra un equilibrio perfecto entre la tensión dramática y momentos más ligeros, destacando la fuerza de los personajes y una maestría técnica que embelesa.

Es una serie que ofrece una mirada auténtica y valiente sobre la historia de la comunidad negra. Y después de un tiempo, por fin vuelve a estar disponible en streaming, concretamente en el catálogo de Filmin.

