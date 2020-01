The CW renueva 13 series de golpe, incluyendo 'Batwoman', 'The Flash', 'Riverdale' y 'Supergirl'

Hace años que el canal norteamericano The CW se ha caracterizado por dar mucha confianza a sus series en activo, llegando a renovar todas las que tenía actualmente en parrilla. En esta ocasión no va a ser así porque está temporada llegan a su fin 'Sobrenatural' y 'Arrow', pero sí que ha decidido dar continuidad a las otras 13 series en emisión.

Renovando a lo grande

En concreto, las series renovadas son 'The Flash' (por una séptima temporada), 'Riverdale' (temporada 5), 'Supergirl' (temporada 6), 'Black Lightning' (temporada 4), 'DC’s Legends of Tomorrow' (temporada 6), 'All American' (temporada 3), 'Charmed' (temporada 3), 'Legacies' (temporada 3), 'In the Dark' (temporada 3), 'Roswell, New Mexico' (temporada 3), 'Batwoman' (temporada 2), 'Nancy Drew' (temporada 2) y 'Dynasty' (temporada 4).

Llama especialmente la atención que se haya renovado 'Roswell, New Mexico' e 'Into the Dark' cuando The CW todavía no ha estrenado su temporada anterior. Según desvela TV Line, parece que la decisión se debe en parte ante la posibilidad de una huelga de guionistas esta próxima primavera.

Mark Pedowitz, presidente de la cadena, ha destacado que esto da más margen a los responsables de la serie para idear las tramas de las nuevas temporadas y contratar al equipo necesario para materializarlas en un guion, apuntando también que tanto 'Batwoman' como 'Nancy Drew' han tenido un muy buen recibimiento en todas las plataformas de visionado en las que están disponibles.