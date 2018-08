'El último hombre en la tierra': Will Forte cuenta cómo habría continuado la serie en la quinta temporada

Han pasado tres meses desde que FOX canceló 'El último hombre en la tierra' ('The Last Man on Earth'). A diferencia de otras series que han sido rescatadas o que volverán para ofrecer un final a los fans, no se habla de un regreso de Tandy y los demás, lamentablemente parece que la historia va a quedarse así. Con el tremendo cliffhanger del episodio 4x18.

Dudo que haya fans de la serie que todavía no hayan visto el final o que les importe cómo acaba ahora que está cancelada, pero por si acaso, dejo un aviso de SPOILERS y paso a hablar del final en el siguiente párrafo. Ya sabes: no sigas leyendo si no quieres saber qué pasa al final de 'El último hombre en la tierra'...

Cuando parece que todo va a acabar bien, los protagonistas son rodeados por un grupo de gente que lleva máscaras de gas. Son esas misteriosas personas que salieron de debajo de la tierra en el capítulo anterior, y han encontrado al grupo de Tandy. Y se acabó. Ahí dejaron la serie. Con el público sorprendido y pensando qué diablos pasa después...

Nunca lo veremos pero, al menos, Will Forte ha explicado qué pasaba a continuación. Ahora que no hay posibilidad de una quinta temporada, el creador y protagonista de 'El último hombre en la tierra' ha contado que la idea de que hubiera más gente oculta fue algo que siempre tuvo en mente pero hasta la última temporada no se les ocurrió cómo hacerlo.

También aclara que no sabían cómo terminar la serie (dice que iban resolviendo cosas sobre la marcha) pero cuando se acercaba el final de la temporada escuchó rumores de que Fox les iba a dejar 10 episodios más, lo suficiente para pensar cómo resolverlo todo. Desafortunadamente, no fue así. He traducido sus palabras más abajo:

[Sobre la gente que aparece al final] "Nunca supimos exactamente cómo iba a ser. Cuando lo propuse antes era en plan: "Oh, era el gobierno que Pat formó, ¿no?". En cierto momento, piensas... para evitar el estancamiento, tienes que hacerlo. Porque parecía que todos estaban bien. Pedía: "Vamos a joderlo todo". Y lo resuelves sobre la marcha. Era realmente reticente a traer a la gente, y entonces alguien tuvo una idea que me encantó y ya estaba de acuerdo. Habría sido el principio de la temporada cinco, si la hubiéramos tenido." "No sabemos el final del show. Lo habríamos resuelto del mismo modo que hacemos todo: hablarlo juntos en la sala [de guionistas], y se nos habría ocurrido. Hay mucha gente inteligente en esa sala, se nos habría ocurrido algo adecuado para el público. Pero el modo en el que habríamos tratado con esa gente... básicamente, han estado en este búnker y bajaron cuando empezó el virus. Tienen a una especie de experto médico o científico que dijo: "En cierto punto, el virus quedará inactivo. Estaréis a salvo y podréis volver fuera". Entonces ven a un puñado de rezagados: nosotros. Y nosotros representamos una auténtica amenaza para ellos, porque pensaron que todos habían muerto, así que nos ponen en cuarentena. Y en algún momento nos habríamos comunicado un poco con ellos. Se sienten cómodos con nosotros. Son gente muy simpática. Tienen una pinta aterradora pero resultan ser buena gente. Probablemente habría un par de famosos entre ellos, con suerte. O al menos uno. Alguien, no sé. Alguien que actúa, la persona al mando. Y entonces todos nos sentimos cómodos los unos con los otros, y dejan salir a uno de nosotros. Ya no están asustados. Entonces, nosotros somos inmunes al virus pero somos portadores. Así que les infectaríamos y morirían en masa. Entonces volveríamos a ser sólo nosotros. Y quizá podríamos convencer a alguien famoso de que se quedara. Eso es lo que habría ocurrido. Ese arco habría durado cuatro o cinco episodios." "Al final del todo estábamos escuchando: 'Van a traeros de vuelta por diez episodios así que podréis acabarlo'. Y yo pensaba: 'Oh, diez episodios suena genial. Suena a una cantidad factible con la que no me habría vuelto loco [preparando la temporada]. Así que habríamos intentado resolver cómo nos apresurábamos al final."

Es una lástima que no les dejaran hacer esos episodios extra, la idea que comenta Forte sobre los supervivientes suena divertida y encaja con la serie: uno de sus gags más característicos es incluir a un actor famoso y matarlo enseguida. El giro de traer a más gente y cargársela para arruinar un final feliz... creo que habría funcionado y les habrían quedado otros cuatro o cinco capítulos para tratar de cerrar la serie.

Dicho eso, también opino que jugaron con fuego durante demasiado tiempo. La serie se había vuelto repetitiva y blanda, su tono más gamberro estaba casi diluido así como su capacidad para sorprender. Deberían haber intentado cambiar las cosas un poco antes, no cuando quizá es demasiado tarde para desarrollar el planteamiento. Se les echará de menos porque caían simpáticos (el emocionante karaoke entre los hermanos Miller) pero se estaban ganando la cancelación.

Con todo acabado, piden a Will Forte que eche la vista atrás y reflexione sobre el conjunto de la serie, con el trabajo ya finalizado. Sus declaraciones:

"Estoy muy orgulloso del show y lo amo con todo mi corazón. Desde luego hay cosas donde te esfuerzas en hacer algo y tener un mensaje más profundo que a veces no logras del modo en el que quieres. Pero pienso que creamos un elenco de personajes que se amaban los unos a los otros fuera de cámara, y creo que eso se notaba en pantalla. Pero lo que me enorgullece más es el hecho de que fuimos capaces de saltar a través de tonos muy diferentes. Ese momento donde Mary Steenburgen revela a Kristen Schaal que solía tener un crío y el crío murió, es un momento de interpretación increíble. Ser capaz de tener un show que va a lugares como ése, estoy realmente orgulloso de nuestros guionistas fueran capaces de crear un show donde puedes liarla tanto, y luego, al mismo tiempo, hacer un millón de chistes de pedos."

Precisamente, tras la cancelación de la serie, todo termina con Tandy soltando su clásico "Farts" ("Jopelines" en la versión doblada al español). Cuando preguntan a Forte si le gusta que ésa sea la última línea de diálogo de 'El último hombre en la tierra', responde: "No sé si me gusta, pero suena adecuado".