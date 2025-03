Una universidad americana se ha mosqueado con 'The White Lotus'. Opina que sus personajes no deberían vestir su ropa para no "crear confusión"

El sexto episodio de 'The White Lotus' tiene imágenes que no nos podemos quitar de la cabeza. Si bien la serie ya nos debería tener acostumbrados a su humor negro y sus momentos pasados de rosca, las desventuras tailandesas de este grupo concreto de ricos está alcanzando nuevas cotas para los estándares de la serie, y Mike White parece de momento estar cumpliendo su promesa de que esta temporada será la más oscura.

Pasando por alto un momento ese elemento morboso que ha ayudado a convertir este último episodio en el más visto hasta ahora, las cosas tampoco le van especialmente bien a Timothy Ratliff. El personaje de Jason Isaacs lleva siendo uno de los más torturados desde el principio de la temporada, y nada más comenzar el capítulo llega tan lejos como para contemplar seriamente su suicidio. En su imaginación incluso llega a realizarlo, dejándonos con unas duras imágenes del personaje en el suelo mientras su familia grita.

En toda esa cruenta y tensa escena, Frank Tramble, director de comunicaciones de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, solo podía pensar que Isaacs estaba visitiendo una camiseta con el logo de Duke. En declaraciones para The New York Times Tramble ha dejado claro que la universidad no tiene nada que ver con la serie, y que de hecho han usado la marca sin permiso.

"Duke aprecia la expresión artística y la narración creativa, pero los personajes que llevan de forma destacada prendas con las marcas registradas a nivel federal de Duke crean confusión y sugieren erróneamente una aprobación o afiliación cuando no existe."

Aunque de momento HBO no ha respondido a las declaraciones, es un recordatorio de la extraña relación que hay entre las marcas y la ficción. De algún modo 'The White Lotus' es la anti 'Emily in Paris', donde la riqueza de sus personajes, expresada, entre otras cosas, por su ropa, está vista desde el cinismo y la sátira (no es en vano una serie en la que todo el mundo está expectante por ver qué rico va a morir) y no como algo aspiracional o positivo, por lo que es natural que algunas marcas prefieran no asociarse con ella.

La preocupación de la universidad de Duke desde luego no se expande a las muchas otras marcas que sí están orgullosas de colaborar con el drama televisivo. Nombres como Banana Republic cuentan ahora entre su catálogo con prendas que casi venden como merchandising oficial, y han usado al propio Patrick Schwarzenegger de modelo. Algunos fans opinan que la presencia de marcas ha crecido incluso con respecto a las anteriores temporadas, con un marketing más agresivo a través de redes como Instagram.

