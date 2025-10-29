Armie Hammer vuelve al cine en clave de western cuatro años después de ser acusado de acoso sexual con 'Frontier Crucible', y ya puedes ver su tráiler

Hoy volvemos con otro episodio de "la cultura de la cancelación son los padres", porque Armie Hammer, protagonista de la injustamente denostada 'El llanero solitario' de Gore Verbinski y de 'Call Me By Your Name' de Luca Guadagnino está a punto de volver junto a un reparto nada desdeñable en 'Frontier Crucible', un western basado en la novela 'Desert Stake-Out' de Harry Whittington que aterrizará en Estados Unidos en poco más de un mes.

El regreso del martillo

La película, que sigue a un exsoldado que deberá aliarse con tres forajidos, una mujer y el esposo de esta para enfrentarse a los elementos y sus enemigos en el Arizona de la década de 1870, es el tercer proyecto del actor pendiente de estreno desde que fue acusado de acoso sexual y violación en 2021 y fue expulsado de varios largometrajes —incluso algunos ya en fase de postproducción—.

Hammer, que también se ha puesto recientemente a las órdenes del infame Uwe Boll en 'The Dark Knight', compartirá reparto con dos nombres de la talla de William H. Macy y Patrick Jane bajo las órdenes de Travis Mills y que contará en el equipo de producción con Dallas Sonnier, responsable de las notables tres cintas de S. Craig Zahler 'Dragged Across Concrete', 'Brawl in Cell Block 99' y 'Bone Tomahawk'.

Cuando The Hollywood Reporter cubrió la noticia de que Hammer se había sumado a 'Frontier Crucible', Sonnier defendió su fichaje alegando que ha construido una carrera "produciendo películas indie masculinas".

“He construido mi carrera produciendo películas independientes de corte masculino, como Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99, Dragged Across Concrete, Muzzle y The Standoff at Sparrow Creek, y he trabajado con actores legendarios como Kurt Russell, Vince Vaughn, Mel Gibson, Jason Sudeikis, Guy Pearce, Aaron Eckhart, Don Johnson, Stephen Lang, James Badge Dale, Steve Austin y más. Y ahora estoy entusiasmado por trabajar con Armie Hammer en Frontier Crucible”.

Por el momento no hay una fecha de estreno fijada para España, y no confío en que vaya a ver una pronto. Con un poco de suerte terminará en el fondo de catálogo de alguna plataforma de streaming, pero hasta que esto ocurra podemos ir abriendo boca con su tráiler, que puedes ver sobre estas líneas.

