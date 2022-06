Espectacular nuevo tráiler de 'Black Adam': Dwayne Johnson promete revolucionar el Universo DC encarnando al poderoso antihéroe

Ya han pasado tres años, que se dice pronto, desde que la gente de Warner Bros. anunciase que continuaría expandiendo su DC Universe —o lo que quede de él— con un largometraje centrado en Black Adam, el archienemigo de Shazam, a quien ya se mencionó en la divertidísima y refrescante película dirigida por David F. Sandberg, estrenada en 2019.

El negro está de moda

Ahora, después de haber podido echar un primer —y escueto— vistazo a este ambicioso spin off en el que pudimos intuir la imponente figura de Dwayne Johnson encarnando al antihéroe creado por C. C. Beck y Otto Binder, podemos echarle el guante en un nuevo tráiler que, ahora sí, pone algo más de carne en el asador.

Dirigida por el catalán afincado en Los Ángeles Jaume Collet-Serra, responsable de títulos como 'La huérfana', 'Infierno azul', 'El pasajero' o 'Una noche para sobrevivir' —la verdad es que no suele fallar—, la cinta completa su reparto con nombres como los de Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge, o el mismísimo Pierce Brosnan, que adoptará la identidad del célebre Dr. Fate.

Para poder disfrutar de una 'Black Adam' que cada vez tiene mejor pinta, tendremos que esperar al próximo 21 de octubre de este mismo 2022. Mientras esperamos, además de el tráiler que preside estas líneas, os dejo por aquí el último póster oficial con el perfil de Dwayne Johnson en todo su esplendor.