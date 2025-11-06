Netflix arrancó 2025 con un descarnado western y va a acabarlo con otro. Es del creador de 'Hijos de la anarquía' y este es su tráiler

Este ya lejano mes de enero, en los primeros días del año, fuimos deslumbrados por lo descarnado de 'Érase una vez el oeste' (American Primeval). Ahora, para terminar el año (o prácticamente), Netflix tiene listo otro western que promete bastante. El 4 de diciembre la plataforma estrenará 'Los abandonados' (The Abandons) y este es su tráiler oficial.

La serie sigue a las matriarcas de dos familias tremendamente diferentes: los Van Nesse, dinastía de ricos y los Abandon, un clan de huérfanos y desposeídos. Ambas matriarcas, encarnadas por Gillian Anderson y Lena Headey, se verán lidiando la colisión entre dos familias unidas por crímenes, un secreto, un amor maldito y una pieza de tierra sobre una veta de plata.

Una serie "abandonada"

'Los abandonados' es la nueva serie de Kurt Sutter ('Hijos de la anarquía'), quien haciendo honor al título abandonó el proyecto a falta de terminar el rodaje. El director Otto Bathurst y el co-productor ejecutivo Rob Askins fueron los encargados de terminar la faena y, posteriormente, Christopher Keyser parece ser el productor ejecutivo principal de la serie.

Junto a Anderson y Headey, el reparto de la serie cuenta con Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Brian F. O'Byrne, Clayton Cardenas, Elle-Máijá Tailfeathers, Haig Sutherland, Jack Doolan, Jonathan Koensgen, Katelyn Wells, etc.

