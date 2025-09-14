'The Witcher' presenta el espectacular tráiler y la fecha de estreno de su temporada 4. Liam Hemsworth quiere que nos olvidemos de Henry Cavill

Netflix acaba de lanzar el espectacular tráiler de la temporada 4 de 'The Witcher', la primera en la que Geralt de Rivia estará interpretado por Liam Hemsworth y no por Henry Cavill. Todavía está por ver cuál será la reacción definitiva de los fans, pero lo que sí sabemos es que no tardará en llegar, ya que su estreno ha quedado fijado para el 30 de octubre de 2025.

Al igual que sus predecesora, la temporada 4 de 'The Witcher' estará dividida en 8 episodios y ha sido descrita por la showrunner Lauren Schmidt Hissrich como "el comienzo de un viaje de dos temporadas para que nuestra familia finalmente se reúna y esté junta, ojalá para siempre". También tenemos ya sinopsis oficial:

Historia y nuevos fichajes

Tras los acontecimientos que cambiaron el continente en la temporada 3, Geralt, Yennefer y Ciri se ven separados por una guerra desenfrenada e innumerables enemigos. A medida que sus caminos se separan y sus objetivos se agudizan, se topan con aliados inesperados deseosos de unirse a sus aventuras. Y si aceptan a estas familias encontradas, podrían tener la oportunidad de reunirse para siempre.

La temporada 4 de 'The Witcher' cuenta con varios fichajes de relumbrón, ya que Laurence Fishburne dará vida a Regis, uno de los personajes favoritos de los fans de la saga, Sharlto Copley se transformará en Leo Bonhart, James Purefoy en Skellen y Danny Woodburn en Zoltan.

Recordemos que Netflix renovó 'The Witcher' por una temporada 5 antes de que la cuarta tan siquiera llegara a estrenarse. De hecho, el rodaje de esa entrega final comenzó este pasado mes de marzo de 2025 y está previsto que las grabaciones concluyan en octubre. Ya veremos si luego harán falta o no algún tipo de reshoots, pues también se anunció que iba a ser la última temporada de la serie.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025