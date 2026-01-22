Uno de los villanos más icónicos de Star Wars regresa de manera espectacular. El tráiler de 'Maul: Shadow Lord' desvela la fecha de estreno de la serie en Disney+

Como podríamos decir perfectamente los fans de Star Wars, "In Filoni We Trust". Y es que la presidencia de Lucasfilms de Dave Filoni parece que se va a estrenar a lo grande no solo con 'The Mandalorian y Grogu' sino también con el regreso de uno de los villanos más icónicos de la saga espacial. Disney+ acaba de lanzar el tráiler de 'Maul: Shadow Lord'.

Con un estreno programado para el 6 de abril, esta es la nueva serie animada de la saga y, de hecho, va a transcurrir un año después del final de las guerras clon. Después del final de 'The Clone Wars', veremos al sith intentando construir un nuevo imperio criminal en un planeta remoto en lo que entrena a un nuevo aprendiz.

Los detalles al respecto son bastante escasos pero parece que la idea es cubrir el hueco entre lo que pasó al final de 'The Clone Wars' y la versión de Maul que vimos en 'Han Solo: una historia de Star Wars' y de 'Star Wars Rebels'. Serie esta última en la que el de Damothir era un villano recurrente.

Esperemos que no sea maula

«¿Cómo entrena Maul a un aprendiz?» comenta Sam Witwer, la voz del Maul animado. Y es que para él va a haber mucha diferencia entre los modos de Maul y los de otros siths de la saga, incluyendo Palpatine. El actor habló sobre la serie durante la Star Wars Celebration celebrada en abril de 2025:

«Vamos a explorar un montón de cosas interesantes y vamos a hacer algunas de las cosas que siempre he querido hacer con el personaje pero Dave [Filoni] siempre decía "Mola la idea, pero no podemos. Esta no es su serie". Dijo eso algunas veces en lo que trabajamos juntos. Poco me imaginaba de que estaba planeando que en el futuro Maul tendría su propia serie para que podamos tomarnos algo más de tiempo y hacer algunas de las cosas que he pensado durante mucho tiempo.»

