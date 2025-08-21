"Una absoluta tragedia". Para esta estrella de 'El cuento de la criada' es absurdo que Elisabeth Moss no esté nominada en los Emmy 2025

Las nominaciones a los premios grandes siempre suelen venir con polémicas, grandes sorpresas e imperdonables olvidos. Para O-T Fagbenle, el que en los Emmy 2025 no hayan nominado a su compañera de reparto en 'El cuento de la criada', Elisabeth Moss, es algo inconcebible.

«Es una absoluta tragedia», reaccionaba el actor hablando con Variety, «creo que está increíble». Fagbenle, que acaba de estrenar nueva película junto a Dakota Johnson ('Splitsville' se llama), interpretaba en la distopía a Luke, el marido de June.

DeFredcionado

Otrora habitual de los premios, el factor temporada final no ha servido de mucho para los académicos y la sexta temporada de 'El cuento de la criada' fue prácticamente ninguneada. Tan solo compite en los próximos Emmy en una categoría: con Cherry Jones siendo nominada como mejor estrella invitada por su aparición como Holly.

Tampoco es que la protagonista de la serie se pueda quejar demasiado: Moss ya fue nominada en cuatro ocasiones como mejor actriz principal en un drama por las temporadas 1, 2, 4 y 5, habiendo recibido la estatuilla solo por la primera entrega de la serie allá por 2017.

Hay que admitir que es un olvido relativamente extraño, sobre todo por el ecléctico grupo de nominadas a mejor actriz principal de drama en este año: Kathy Bates por 'Matlock', Sharon Horgan por 'Hermanas hasta la muerte', Britt Lower por 'Separación', Bella Ramsey por 'The Last of Us' y Keri Russell por 'La diplomática'.

