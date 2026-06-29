Colin Farrell, sobre España: "No conozco el país tanto por desgracia, pero San Sebastián me pareció bellísima"

Desde hace semana y media puedes ver a través de Apple TV la segunda temporada de 'Sugar', una serie donde Colin Farrell encarna a un detective privado que recorre los bajos fondos de una Los Ángeles que funciona no solo como escenario criminal, sino como el reflejo mismo de los demonios del protagonista. Es un personaje más en sí misma, y el actor, tres veces ganador de un Globo de Oro, quiso presumir de ella ante un medio que aprovechó la ocasión para preguntarle qué urbe española podría ser otro buen lugar para acoger el rodaje de una serie como la que nos ocupa en este tema.

"Por desgracia, no conozco España lo suficiente", reconoció en Fotogramas. "Pero estuve en el Festival de Cine de San Sebastián y, aunque es difícil hacerse una idea real de un lugar durante un evento así, porque todo es muy caótico (y ese caos también forma parte de la diversión, por supuesto), me pareció un lugar bellísimo y culturalmente muy rico. Así que me quedaré con esa porque es el lugar de España que mejor conozco, aunque no fuera precisamente durante el festival. Aunque a 'Sugar' le encanta el cine, así que probablemente un festival de cine sería el momento ideal para que hiciera una visita allí", añadió la también estrella de 'El Pingüino', serie disponible en HBO Max.

No sabemos cuál sería su respuesta si el irlandés se hubiera tirado una temporada viajando dentro de nuestras fronteras; lo que sí podemos compartir es su visión de Los Ángeles, y con esa quizás vosotros, lectores, podéis especular con cuál sería el mejor escenario español para 'Sugar'. "Los Ángeles tiene una personalidad enorme. Pero ya no suele mostrarse demasiado en televisión o en cine. La mayoría de las series y películas, incluso ambientadas aquí, se ruedan en otros lugares. Así que filmar en las calles de Los Ángeles y convertirla en un personaje de la serie fue algo que me atrajo de nuevo. Tiene muchísimas facetas. Es enormemente multicultural. Si quieres ser surfista, puedes ser surfista. Economista, músico de rock, artista, grafitero. Hay grafitis preciosos. Es una ciudad llena de color. La comida es increíble". Desde luego, un sitio diverso.

Una serie perfecta para amantes del cine negro

La entrevista de la estrella de cine con Fotogramas fue bastante más amplia y os invitamos a leerla. Nosotros solo añadiremos que 'Sugar' es otra de esas producciones ocultas en el catálogo de Apple TV que bien merece darle una oportunidad. Nuestra compañera Belén Prieto describió así su segunda temporada, en referencia al tema que nos ocupa aquí: "los nuevos episodios retratan un Los Ángeles nocturno lleno de hoteles clásicos, cines antiguos, clubes, gimnasios de boxeo y calles iluminadas por neones, mientras mantienen los constantes homenajes al cine negro mediante referencias y fragmentos de grandes clásicos". Una atmósfera que refuerza la idea de la ciudad como un personaje más y que explica por qué Farrell insiste tanto en su magnetismo visual.

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