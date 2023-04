Cuando Ana Obregón hizo una paella a Steven Spielberg: "Fue repugnante, pero se la comió"

Todos hemos soñado con qué le diríamos a nuestras estrellas favoritas si las tuviésemos delante. Llegado el momento seguramente nos quedaríamos en shock, incapaces de ordenar nuestros pensamientos y decirles todo lo que su trabajo ha significado para nosotros... salvo si eres Ana Obregón, que no tuvo mejor idea que cocinarle una paella "repugnante" al mismísimo Steven Spielberg.

Ver para creer

Todo se remonta a 1984, durante el rodaje de 'Bolero'. Obregón actuaba junto a Bo Derek en la película y fue entonces cuando conoció al único e inimitable Steven Spielberg. Cuando el director de películas como 'Tiburón' o 'E.T. El Extraterrestre' mencionó que le encantaba España, el flamenco y la paella, ella exclamó: "¡Pero si es mi especialidad!".

Según ha relatado Obregón en más de una ocasión, no tenía ni idea de preparar una paella pero eso no le impidió lanzarse a los fogones en su casa de Malibú: "La paella era lo más repugnante, no me salió ni amarillo el arroz pero Spielberg estuvo muy educado".

Con su madre al teléfono dándole indicaciones sobre lo que tenía que hacer, Obregón tuvo que cocinar a oscuras en el jardín, alumbrada tan solo por una linterna porque se había ido la luz.

"La paella fue repugnante, asquerosa, pero se la comió" resumió Obregón, que alguna vez ha compartido por sus redes imágenes de su experiencia en Hollywood y del irrepetible momento. Desde luego, podrá presumir de haber hecho la paella que hizo llorar a Spielberg (no de felicidad, claro).

En Espinof | Las 13 mejores películas de Steven Spielberg