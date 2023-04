"Era una fiesta de salchichas". Scarlett Johansson desmiente su polémica con Gwyneth Paltrow y aclara que ha terminado con Marvel

Más allá de los productos finales que acaban llegando a nuestras salas de cine y televisores, uno de los grandes alicientes de seguir el día a día de la industria cinematográfica no es otro que, simple y llanamente, disfrutar de cotilleos de lo más variopintos. Aunque, como con todo, hay que hacerlo con lupa, ya que no es oro todo lo que reluce.

Uno de los rumores más extendidos durante los últimos años está protagonizado por Scarlett Johansson y Gwyneth Paltrow, que compartieron set en la 'Iron Man 2' de Jon Favreau y que, según se ha ido comentando, no tuvieron una relación demasiado amistosa. Pero ahora, ambas actrices lo han desmentido en el último episodio de 'The Goop Podcast'.

Salchichas marvelitas

Llegados a un punto del programa, Paltrow sacó a relucir la polémica: "La gente me pregunta, '¿Es verdad que tú y Scarlett Johansson no os llevasteis bien en Iron Man?'". Johansson no pudo menos que mostrarse sorprendida y agradecer el buen trato que recibió por parte de su compañera de reparto en la producción del Universo Marvel.

"¿Se ha rumoreado? "Fuiste muy amable conmigo en esa película. Estaba petrificada. ¡Fuiste muy buena conmigo! Podrías haber sido horrible. Estaba muy fuera de mi zona de confort en esa película. Nunca había hecho algo así antes. Además, habías entablado amistades muy profundas".

Paltrow se alineó con la opinión de ScarJo, y celebró haber tenido el apoyo de otra mujer en el rodaje.

"Fue divertido estar en algo que haya resonado tan profundamente con la gente en términos culturales. Tampoco había estado nunca en ese tipo de blockbuster franquiciado. Era algo nuevo para mí. Pero después te uniste e hiciste todas esas películas gigantescas. Estuve muy feliz de tener otra mujer ahí.".

Johansson se detuvo por un momento a subrayar las palabras de Paltrow sobre la presencia de mujeres, y no dudó en catalogar algunos títulos del MCU como "fiestas de las salchichas".

"Me lo decías una y otra vez. Luego lo viví en mis propias carnes. Cuando hice 'Los Vengadores' era una de las pocas mujeres... era como una gran fiesta de las salchichas".

Además, la buena de Scarlett ha negado rotundamente que se plantee regresar para dar vida a la Viuda Negra en nuevas producciones de la saga.

"He terminado. El capítulo ha acabado. hice todo lo que tenía que hacer. También es cierto que regresar para interpretar una y otra vez a un personaje durante una década es una experiencia única".

Y, con esto, desmentimos un rumor y aseguramos que el futuro del Universo Marvel no contará con Scarlett Johansson frente a las cámaras. Ahora sólo queda comprobar si Jonathan Majors continuará a bordo...

