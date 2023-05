Michael J. Fox se retiró de la actuación por culpa de una escena de Leonardo DiCaprio en 'Érase una vez en Hollywood'

Tras su aparición en 'The good fight', Michael J Fox pareció haberse desvanecido: fue un tiempo después cuando supimos que se había retirado de la actuación salvo la aparición sorpresa en algunas cosas esporádicas. Después de 40 años de carrera, hubo dos culpables de que se terminara: su Parkinson avanzado... y, en un giro de los acontecimientos, Quentin Tarantino.

Érase una vez en una serie de abogados

¿Os acordáis de la fabulosa 'Érase una vez en Hollywood'? Allí hay una escena en la que Leonardo DiCaprio es incapaz de recordar sus líneas de diálogo y va al camerino para insultarse al espejo. Es la que hizo decidir a Michael J Fox que ya había llegado a su culmen. “Tuve este momento en el que me estaba mirando al espejo y pensé 'Ya no puedo acordarme. Bueno, hora de pasar a otra cosa'. Fue tranquilo".

Al ya antiguo actor le quedan aún algunas cosas por hacer: en junio recibirá el Premio a una Carrera del Museo de la Imagen en Movimiento y estrena hoy su propio documental en Apple TV+, 'La vida de Michael J Fox', donde se sincera respecto a él y su enfermedad: "Cada día se hace más duro. No mueres de Parkinson, mueres con Parkinson. He estado pensando en la mortalidad, no voy a llegar a los 80".

Recordado por 'Regreso al futuro', 'Teen wolf' o 'Spin City', Michael J Fox, a sus 61, encara una nueva etapa de su vida ya retirado mientras dirige su propia organización contra el Parkinson, que lleva su nombre y ya ha recaudado más de 1500 millones de dólares desde su creación hace 23 años. ¿Volveremos a ver al actor en alguna serie o película, aunque sea solo como cameo? Solo el tiempo lo dirá.

En Espinof | Guía práctica para un 'Regreso al Futuro': cuándo y por qué funciona una buena película de viajes en el tiempo