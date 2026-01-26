El nuevo avance de 'Supergirl' muestra a Jason Momoa volviéndose loco y haciendo saltar todo por los aires como Lobo: "Por fin"

Después de años de deseos expresados en voz alta y guiños constantes a los fans, Jason Momoa finalmente cumplió uno de sus grandes sueños dentro del universo DC: interpretar a Lobo.

El cazador de recompensas más salvaje, irreverente y excesivo de los cómics hará su debut en la próxima película de 'Supergirl', y James Gunn, codirector de DC Studios, decidió darles a los fans el primer vistazo real al personaje con un adelanto que no deja lugar a dudas.

Un fan declarado

En el vídeo se puede ver la llegada de Momoa como una fuerza caótica dentro de una historia que retoma los eventos narrados en 'Superman' y sigue a Kara Zor-El (Milly Alcock) en un viaje galáctico que comienza como una celebración y termina convirtiéndose en una misión de venganza, encuentros peligrosos y figuras temibles.

En el adelanto compartido por Gunn, se puede ver a Jason Momoa mientras se fuma un puro, en una imagen que ya encapsula la actitud del personaje. Alguien fuera de cámara le pregunta si tiene algún comentario sobre interpretar a Lobo, y el actor responde de forma simple y contundente: "Por fin". Luego, el vídeo muestra una breve pero intensa escena de Momoa caracterizado como Lobo, haciendo una entrada furiosa acompañada por la risa característica del personaje.

Aunque Momoa fue durante años el rostro de Aquaman en la etapa anterior de DC, Lobo siempre fue el rol que realmente quería. Peter Safran, codirector de DC Studios, lo explicó así: "Lleva hablando de ello muchísimo tiempo", declaró durante un evento previo al preestreno del tráiler de 'Supergirl' en Nueva York. "Lo comentaba cuando estaba haciendo Aquaman conmigo. Decía: 'Preferiría estar haciendo de Lobo'. Pero cuando anunciaron que conseguimos el trabajo [liderando DC], nos envió un mensaje a ambos, en mayúsculas: 'LOBO', con diez signos de exclamación. Eso fue todo... y unas cuantas X".

El propio Momoa nunca ocultó su deseo de encarnar a este antihéroe motero y descontrolado, al que siente muy cercano a su propia imagen. Así lo contaba a Entertainment Weekly: "Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo porque pensaba: ¿Hola? Es el papel perfecto", dijo el actor en una entrevista anterior. En ese mismo diálogo, aclaró con humor y cautela: "Oye, si me llaman y me piden que lo interprete, es una mierda. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir noticias falsas, pero si alguna vez me llaman y me piden que actúe o que haga una audición, ahí estaré".

La historia de 'Supergirl' se basa en el aclamado cómic 'Supergirl: Woman of Tomorrow' de Tom King y Bilquis Evely. El elenco incluye a Matthias Schoenaerts como el villano Krem de las Colinas Amarillas, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll. Se estrena en cines el 24 de junio.

En Espinof | "Es como los superhéroes masculinos". James Gunn tiene claro por qué Supergirl es distinta al resto de personajes femeninos de Marvel y DC

En Espinof | James Gunn ha explicado cómo es su día a día en DC Studios y deja claro que los dos próximos años van a ser un sueño para los fans de la Distinguida Competencia