Problemas en el 'Harry Potter' de HBO. Todos creíamos que Cillian Murphy era el nuevo Voldemort, pero el actor ha dejado claro que no piensa sustituir a Ralph Fiennes

A medida que íbamos conociendo los actores que interpretarían a los personajes de 'Harry Potter' en la serie de HBO, muchos dieron (bueno, dimos) por buenos los rumores de que Cilian Murphy sería el malvado Lord Voldemort. Incluso Ralph Fiennes le dio su bendición, dando por hecho que el mago oscuro de nariz rota volvería a las andadas con la cara del protagonista de 'Oppenheimer'. En un giro de varita de los acontecimientos, parece que no ha sido así. Ups.

Avada kedavra

Según hemos escuchado en el podcast Happy Sad Confused, Murphy se despertó un día leyendo la noticia pero sigue sin saber de dónde viene porque, aparentemente, ni siquiera ha tenido una conversación con los productores al respecto: "Mis hijos me lo enseñan ocasionalmente pero no, no sé nada sobre eso. Además, es muy difícil seguir nada que haga Ralph Fiennes. Es una leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien sea que le sustituya".

Fiennes fue Voldemort durante cinco películas, tras su primera aparición en 'Harry Potter y el cáliz de fuego', y es posible que en la serie de HBO ni siquiera se hayan planteado todavía quién será el actor que haga del supervillano, teniendo en cuenta que en el primer libro tan solo sale al principio... y pueden subsanarlo mostrando tan solo la mano con la varita, igual que en la película.

En todo caso, pese a que ya nos habíamos hecho a la idea, Murphy no será el encargado, cuando toque, de ser Voldemort. De momento, le veremos próximamente en '28 años después: El templo de los huesos' y en la continuación de 'Peaky Blinders', 'The Immortal Man'. No tiene pinta de que Hogwarts esté en su lista de deseos.

