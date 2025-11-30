"Siento que hemos abierto la caja de Pandora". Jenna Ortega cree que es muy fácil estar aterrorizado con la inteligencia artificial

Por mucho que infinidad de personas prefieran mirar hacia otro lado para ignorar el problema o, directamente, abrazarla para tener una buena ración de memes y contenido brainrot sin demasiado esfuerzo, el auge de la inteligencia artificial continúa siendo uno de los grandes problemas de la actualidad. Esto incluye, por supuesto, a un ámbito artístico cuyos profesionales continúan luchando por regular algo a lo que, para ciertos círculos, no interesa poner puertas.

Ciñéndonos al mundo del cine, la IA ha sido objeto de análisis en la rueda de prensa del jurado del Marrakech Film Festival esta misma mañana. En ella, realizadores como Bong Joon-ho o Celine Song e intérpretes de la talla de Jenna Ortega han aportado su punto de vista sobre la infame tecnología que está poniendo a la industria audiovisual en jaque día sí y día también.

Con la IA hemos topado

Cuando se le preguntó por la proliferación del uso de inteligencia artificial en producciones cinematográficas, Ortega comenzó su análisis pensando en la historia de la humanidad.

“Siempre llevamos las cosas demasiado lejos y creo que es muy fácil sentir terror —yo desde luego lo siento— ante una profunda incertidumbre. [Con la IA] es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora de alguna manera”.

No obstante, más allá del problema, la actriz apunta al posible inicio de una revolución artística en la que el alma del autor y su obra sean los elementos determinantes.

“En estos tiempos difíciles y confusos, muchas veces eso empuja al artista a alzar más la voz, a hacer más, a que haya un nuevo despertar y pasión y protección, y quiero asumir y esperar que ese sea el caso. Pero hay ciertas cosas que la IA sencillamente no puede replicar. Hay belleza en la dificultad y hay belleza en los errores, y un ordenador no puede hacer eso. Un ordenador no tiene alma”.

La estrella de 'Miércoles' cree que, con un poco de suerte, el público terminará echando de menos este factor humano.

“[Espero que la IA] llegue a un punto en el que se convierta en una especie de comida basura mental y nos sintamos enfermos y no sepamos por qué. Creo que, por terrible que sea decirlo, a veces el público necesita verse privado de algo para volver a apreciarlo”.

Por su parte, Bong Joon-ho, realizador de joyas como 'Parásitos' o 'Mother' no dudó en bromear —o no— cuando dio sus dos centavos al respecto.

"Mi respuesta oficial es que la IA es buena porque es el comienzo de que, al fin, la raza humana pienses seriamente en qué es lo que solo los humanos pueden hacer. Mi respuesta oficial es que voy a organizar un escuadrón militar cuya única misión será destruir la IA por todo el mundo".

Celine Song, autora de 'Vidas pasadas' y la reciente 'Materialistas' fue mucho más sobria y contundente durante su turno de palabra, parafraseando a Guillermo del Toro.

"Parafraseando a Guillermo del Toro, que estará aquí en este festival, 'Que le follen a la IA'. El odo en que está destruyendo por completo le planeta, el modo en que está colonizando por completo nuestras mentes a la hora de encontrarnos con imágenes y sonidos me preocupa muchísimo. La primera cosa que estamos aquí para defender como artistas es la humanidad. Estamos aquí no para pensar en lo que hace la vida humana fácil o conveniente, sino en lo que la convierte en una vida".

En lo que a mí respecta, sólo puedo decir que quiero a estas tres personas en mi equipo.

