Tom Holland, sobre sus problemas con la bebida: "Era un adicto al alcohol. No podía dejarlo y estaba afectando a mi salud"

Tom Holland es uno de los actores más populares de Hollywood y en una cuestión de semanas estrena 'Spider-Man: Brand New Day', la primera película de Marvel en este 2026. Su paso por esa saga de superhéroes ha cambiado su vida para siempre, pero hubo algo que no estuvo lejos de convertirse en un problema irresoluble: su adicción al alcohol.

El actor ha hablado en más de una ocasión sobre sus problemas con la bebida, algo de lo que él mismo no fue consciente hasta que en enero de 2022 decidió mantenerse sobrio una temporada: "Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa... Me asustó mucho. Pensé: Vaya, tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol".

"¿Por qué soy esclavo de esta bebida?"

No ayudó que sintiera que no beber afectaba a su vida social: "Sentía que no podía socializar. Sentía que no podía ir al pub a tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Lo estaba pasando realmente muy mal". Todo eso le llevó a replantearse su relación con el alcohol: "Simplemente me dije a mí mismo: '¿Por qué? ¿Por qué soy esclavo de esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?'".

Tras mantenerse sobrio durante varios meses, destaca que se sintió "más feliz que nunca" y las ventajas también se trasladaron a su trabajo: "Las cosas que salían mal en el set, que normalmente me sacaban de quicio, podía tomármelas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, me sentía en mejor forma".

El protagonista de 'Uncharted' asegura que "me alegra decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No lo oculto en absoluto". Y en una reciente conversación con Amy Poehler ha vuelto a pronunciarse al respecto en los siguientes términos:

He dejado de beber. Tenía un problema y no podía dejarlo. Estaba afectando a mi vida personal y profesional... y a mi salud. Decidí dejarlo. El mayor desafío de mi vida fue el primer año. Durante ese tiempo me di cuenta de que había opciones limitadas para la gente como yo, que estaba buscando deshacerse de ese picorcito, algo que te ayude a formar parte de la experiencia social en el bar, pero sin sentir que eres la única persona con una limonada.

La principal consecuencia de ello fue lanzar su propia cerveza premium sin alcohol llamada BERO. La última novedad es una línea Shandy que incluye con limonada y toques cítricos, la cual está inspirada en Zendaya, ya que la actriz nunca ha bebido alcohol y tampoco le gustaban demasiado las primeras bebidas del sello de Holland.

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