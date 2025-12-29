HOY SE HABLA DE

El nuevo clásico del cine navideño es de Prime Video. La película que vuelve a ser numero 1 de Amazon un año después de su estreno

En cines fue un fracaso, pero en streaming ha vuelto a arrasar

Hay una serie de títulos que siempre se recuerdan cuando se habla del mejor cine navideño. Cada año volvemos a mencionarlos y el interés del público hacia ellos crece de forma exponencial durante esa época del año. Es muy raro que alguna cinta nueva se sume a esa lista, pero en Prime Video han encontrado el nuevo clásico navideño en 'Red One', una película que ha vuelto a lo más alto de la plataforma un año después de su estreno original.

Recordemos que Amazon lanzó primero 'Red One' en cines, donde la película protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans no funcionó demasiado bien, ya que solamente ingresó 185 millones de dólares frente a un presupuesto que algunas fuentes elevan hasta los 250 millones. Sin embargo, luego arrasó cuando llegó a Prime Video en diciembre del año pasado, quedando la duda sobre su posible longevidad.

Arrasando en streaming

Con todo, los 50 millones de visualizaciones que tuvo durante sus cuatro primeros días en Prime Video convirtieron a 'Red One' en el mayor éxito cinematográfico de la historia de la plataforma. Podíamos decir que con eso ya estaba amortizada, pero la llegada de las navidades de 2025 han dejado claro que es una película que ha dejado huella entre el público.

Hace 64 años se estrenó la mejor película navideña de todos los tiempos. Ni siquiera 'Jungla de cristal' o 'Solo en casa' han superado a esta obra maestra
En Espinof
Tal y como aclara Flixpatrol, 'Red One' vuelve a ser la película número 1 de Prime Video, habiendo llegado a lo más alto hasta en 18 países diferentes. Es cierto que ya está perdiendo fuerza, pero lo más probable es que el año que viene vuelve a conseguirlo. Por su parte, en Netflix no hay ninguna película navideña de otros años que haya tenido un impacto remotamente similar este año. Lo más parecido ha sido que la excelente 'Klaus' volvió a entrar en el Top 10 en cuatro países...

Por mi parte, creo que 'Red One' es una película bastante floja, pero lo que realmente importa siempre es el veredicto del público. Y en este puede que le diera la espalda en cines, pero en streaming ya no hay duda posible.

