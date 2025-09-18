HOY SE HABLA DE

'El verano en que me enamoré' no terminará con el final de la serie, y Amazon Prime Video ya prepara su continuación. "Queda otro hito en el viaje de Belly"

El verano no termina para Belly con su elección final: aún queda el remate final

El Verano
Durante los últimos meses, 'El verano en que me enamoré' ha pasado de ser un fenómeno de nicho a convertirse en un exitazo brutal. Todo el mundo habla y recomienda la serie de Amazon Prime Video, y no es para menos: los dos primeros episodios de la temporada 3 fueron vistos por 25 millones de personas en una semana y se calcula que ha sido el principal motivo de suscripción a la plataforma este verano. Lógicamente, por mucho que Belly ya se haya decidido, hay que alargar el chicle un poquito más.

El verano en el que hice una película

Ya es oficial: el mismo día de la emisión del último capítulo de la serie, Prime Video ha anunciado, como vemos en Variety, que hará una película que sirva como epílogo y despedida de sus personajes. De momento, obviamente, no sabemos de qué tratará, pero sí que Jenny Han, la escritora original de la trilogía de novelas y creadora de la serie, la está escribiendo junto a Sarah Kucserka, productora ejecutiva, showrunner y guionista. 

La propia Han ha explicado la necesidad de una película que lo cierre todo: "Queda otro hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película le podría hacer honor. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión para esta historia y hacer posible que comparta este episodio final con los fans". A nadie le amarga un dulce ni le apetece rechazar un caramelito, obviamente.

Con tantas series como hay ahora, llamar la atención se ha convertido en una quimera, que, cuando consiguen, nadie va a soltar, ya se llame 'Las Guerreras K-Pop', 'Stranger Things' o 'El verano en que me enamoré'. Ya veremos si esta película se queda aquí y Han no siente que necesite otra secuela más. Y otra. Las que hagan falta hasta amortizarlo del todo.

