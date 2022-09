'Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition' concreta su fecha de estreno, aunque todavía no sabemos si el remaster de las películas de anime se podrá ver en simulcast

El regreso del manga de 'Berserk' tras la muerte de Kentaro Miura fue un giro que prácticamente nadie vio venir por ningún lado. Los artistas de Studio Gaga se están tomando su tiempo para continuar correctamente la obra de su maestro, pero con la acogida tan entusiasta que están teniendo los nuevos capítulos siempre queda en el aire la pregunta de si en algún momento habrá un nuevo anime.

Por ahora no hay más que rumores e ilusiones para rato, pero quizás se estén tanteando las aguas con el regreso de la trilogía de películas 'Berserk: The Golden Age Arc' en forma de serie.

Este otoño va a ser de infarto

Si ya teníamos una lista bastante intensa de estrenos de otoño entre 'My Hero Academia', 'Mob Psycho 100', 'Chainsaw Man' e incluso 'Bleach'... Pues nos toca apuntarnos otra fecha más al calendario para la vuelta a la televisión de 'Berserk'.

【New Key Visual】

Berserk: The Golden Age Arc - MEMORIAL EDITION, Scheduled for October 1!



TV edit of the film trilogy with enhancements/additions!



✨More: https://t.co/PVn9TBbrs8 pic.twitter.com/NO0CyzxwTA — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) September 7, 2022

Con un nuevo poster de esta 'Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition' en los que podemos ver a unos espectaculares Guts, Casca y Griffith se ha confirmado la fecha de estreno para el próximo 11 de octubre.

Recordemos que 'Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition' no es solo un recorte de las películas. También incluirá algunas escenas que en su momento no se llegaron a animar para las películas, e incluso una historia completamente nueva. Y sí, teniendo en cuenta el formato para televisión, la serie también tendrá sus propios opening y ending.

Apenas queda un mes para el estreno en televisión y por ahora no hay noticias de que ninguna plataforma se vaya a hacer cargo del simulcast del anime, así que tocará tener paciencia para que podamos verlo a nivel internacional.