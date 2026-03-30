La buena noticia es que ya sabemos que 'Steel Ball Run' tiene más anime en marcha. La mala es que Netflix nos va a tener esperando sentados

Esta primavera nos trajo el regreso de 'JoJo's Bizarre Adventure' por todo lo alto. Por fin llegaba al anime 'Steel Ball Run', la séptima parte del manga de Hirohiko Araki con un reinicio para la saga y una de las tramas más queridas por los fans.

Se trata de una carrera a caballo a través de todo Estados Unidos, un western impactante que promete ser uno de los animes de este año. El primer capítulo ya fue una declaración de intenciones estupenda... pero nos queda todavía ver cuándo llegan los demás.

La carrera no arranca del todo

'Steel Ball Run' arrancó el 19 de marzo con un capítulo especial de 47 minutos, con el que se cubría la primera etapa de la carrera y teníamos la introducción ideal a Johnny Joestar, Gyro Zeppeli y el resto de competidores. Ahora bien, Netflix nos dejó ahí y sin dar más señales sobre la continuación del anime.

Ahora se ha confirmado desde las redes sociales del anime que "La segunda etapa" de la carrera llegará este mismo año, pero lo cierto es que desde David Production aún no se han mojado con la fecha de estreno definitiva. Sabemos que podemos esperarla a lo largo de 2026 y que llegará a Netflix, pero nos va a tocar esperar sentados.

Algunas filtraciones previas apuntaban a que la segunda parte de 'Steel Ball Run' llegaría a la plataforma en septiembre, y visto lo visto, no parece que fueran demasiado desencaminadas. Ni siquiera el director del anime parece saber cuándo se emitirán los siguientes capítulos, aunque por lo menos confirmó que el anime seguía en producción.

La verdad es que es bastante decepcionante que se esté optando por este formato, con capítulos sueltos aterrizando de cuando en cuando en la plataforma, porque quizás no sean suficientes para mantener la atención del público. Sobre todo porque habrá que ver si la segunda etapa también se trata de un capítulo suelto o al menos nos llevamos una pequeña tanda de episodios.

Por lo menos nos hemos llevado un pequeño tráiler en el que se va avanzando el futuro de la carrera y la trama principal de 'Steel Ball Run'. Aunque lo cierto es que da pena que se esté cometiendo el mismo error que con 'Stone Ocean' en un formato que no sienta nada bien a 'JoJo's Bizarre Adventure'. Por ahora nos queda estar pendientes y ver si "2026" no significa literalmente en la última semana de diciembre...

En Espinof | Las 7 mejores series de anime de 2026... hasta ahora

En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias