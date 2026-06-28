Este anime tiene un personaje andaluz, y me parece una absoluta genialidad que realza la importancia de un buen doblaje (y una buena localización)

Vamos cerrando la temporada de primavera y toca decirle adiós (por ahora) a 'Akane-banashi', un curioso anime con estructura de spokon sobre una adolescente que quiere convertirse en una maestra de rakugo.

Akane lleva entrenando desde que era muy pequeña con un maestro para seguir los pasos de su padre, y desde luego el anime le da muchos puntos extra a la historia porque gran parte de la magia del rakugo reside en las dotes para la actuación de sus intérpretes. Lo que no vi venir es que me fueran a colar un personaje andaluz en el anime, y tiene bastante sentido.

La importancia de la localización

En el último tramo de la temporada, Akane ha participado en una competición de rakugo para principiantes, donde ha podido medirse contra otros estudiantes y demostrar toda su habilidad en público. Una de sus competidoras era Hikaru Koragi, una famosa actriz de voz de anime que quiere abrirse camino en el mundo del rakugo.

Hikaru sorprende al público y a los maestros con su interpretación dramática, pero tiene un secreto que no quiere que conozca nadie: que es andaluza.

Bueno, en realidad Hikaru proviene de la región de Fukuoka, en el sur de Japón, y en la versión original de 'Akane-banashi' tiene un acento muy marcado que disfraza cuando está fuera de casa. Akane tan solo descubre su verdadero acento cuando la oye hablar por teléfono mientras Hikaru pensaba que estaba sola, aunque se da prisa en cambiar de código dialéctico cuando se da cuenta de que alguien la está escuchando.

Esta es una decisión que se ha tomado para el doblaje en castellano de 'Akane- banashi', que se realiza en el estudio de Dasara Producciones en Sevilla con dirección de Mercedes Hoyo. Gema Abad se encarga de doblar a Hikaru, y la verdad es que me parece una genialidad cómo han conseguido trasladar este detalle de dialectos y acentos del original en japonés al doblaje en castellano.

Teniendo en cuenta que el acento de Fukuoka es conocido por su ritmo melódico y por acortar ciertas palabras, la equivalencia con el andaluz da justo en el clavo. Y de paso da un trasfondo mucho más interesante a Hikaru, quien debe ocultar su verdadero acento para abrirse paso en un mundo tan competitivo y restrictivo como el del doblaje y las locuciones... Un detalle que quizás se nos pasa por alto si no hablamos japonés, pero el doblaje español nos lo ha puesto mucho más fácil.

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