Esta noche en TV, puro cine quinqui callejero basado en hechos reales que sigue siendo icono del cine español

De las varias contribuciones de las que España puede enorgullecerse de haber realizado a la historia del cine, todavía parece haber espacio para reivindicar su creación del cine quinqui. Un fenómeno muy concreto, tanto en lo cinematográfico como en lo social, que alcanzó interesantes picos en películas como ‘Navajeros’.

Burlo la ley

Eloy de la Iglesia firma una de sus obras cumbre en este afilado y en parte todavía moderno thriller criminal lleno de calle y fabulosa tosquedad. Con José Luis Manzano volviéndose prácticamente el rostro de esta manera de entender el cine, este clásico español se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:54 (también en streaming a través de FlixOlé y de Movistar+).

El Jaro es otro muchacho madrileño más donde la vida de precariedad y falta de oportunidades le conduce a considerar sólo la delincuencia como vía para escapar. Con su banda va realizando diferentes golpes por el barrio, mientras que su nueva relación con una drogadicta y una prostituta mexicana le hacen reconsiderar su vida.

De la Iglesia tenía ya inclinaciones de hacer retrato sociológico de las calles infestadas de criminalidad, no para juzgarla sino para entenderla y hasta plasmarla con cierta fatalidad. Su compromiso político no le permitía abordarlo de otra manera, pero es justo lo que hace tan poderoso y auténtico todo lo que vemos.

También ayuda el tomar realmente detalles de la vida real de José Manuel Gómez Perales, así como escoger en el casting a actores como Manzano que han visto muy de cerca estas situaciones que aquí se dramatizan. Eloy lo vuelve todo muy cinemático a través de acción ágil y también genuina en su torpeza, además de efectiva puesta en escena.

Su tendencia a expresar de manera muy literal sus puntos ideológicos a través del narrador de José Sacristán puede jugar en su contra, pero ayuda a convertir a ‘Navajeros’ en una de las mejores películas para entender y entrar en lo que es el cine quinqui. Puro cañonazo de realidad que entretiene, conmueve e incluso conecta con personajes atrapados en su tragedia.

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