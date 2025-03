Dos de los mejores actores actuales nos acompañan en una odisea de precariedad, abandono y fantasía en una singular película que se estrena en streaming

Hacer una exploración en formato cinematográfico de la pobreza y las vidas que intentar sostener su existencia mientras son abandonados es complicado por la misma naturaleza de hacer cine a un nivel profesional. Las películas cuestan mucho tiempo y dinero, principalmente por cuestión de recursos, y quién puede llegar a hacerlas suele tener una red de seguridad vital que le distancia de esta serie de vidas que intenta retratar.

Lo remarcable de una carrera como la de Sean Baker viene precisamente por lo inusual. Un cine cercano, con perspectiva crítica a un sistema y cero interés en juzgar a sus personajes por sus circunstancias. Mucho cine social no puede evitar acabar diluido en buenas intenciones que reflejan más condescendencia que empatía, y artes descuidadas que no consiguen hacer interesantes las historias que cuentan. Pecados contra los que ‘Bird’ intenta oponerse.

Volar libre del abandono

De la mano de dos de los actores europeos más interesantes del momento como son Franz Rogowski y Barry Keoghan, la cineasta Andrea Arnold hace su esperado regreso al cine con una odisea marcada por la precariedad y también el realismo mágico. Una singular propuesta que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

La protagonista, sin embargo, es Nykiya Adams, que da vida a la joven Bailey. Esta adolescente de 12 años que vive en los márgenes de la región norteña de Kent va estableciendo una relación más compleja con el mundo mientras su padre, que la tuvo también como adolescente muy joven, la descuida mientras se distrae con fantasías imposibles propias del niño que sigue siendo.

En este contexto conoce a un hombre solitario llamado Bird, abandonado de joven y en búsqueda de sus orígenes mientras ambiciona una vida sin ataduras. También marcada por un misterio que le es tan inescrutable a la joven Bailey como al espectador que sigue su perspectiva, pero va insinuándose primero desde la crudeza realista y luego se hace explícita en un giro que mejor no revelar.

‘Bird’: post-punk mágico

Arnold recupera un poco el pulso de su carrera casi una década después de su última película de ficción (entre medias tuvo un decepcionante paso por las series y estreno el curioso documental ‘Cow’), evitando además caer en un rutinario regreso a las raíces que recuerde demasiado a ‘Fish Tank’. La directora británica explora de nuevo como en su film revelación vidas marginadas y abandonadas, sin referentes paternos sanos, pero con formas y ambiciones distintas.

Se aprecia también un interés especial en que estos personajes que retrata posean una dignidad que no esté menoscabada por su posición, manteniendo una voluntad a no juzgar aunque tampoco trata de mantenerse acrítica. Sus intenciones son notables y llega a lugares más interesantes que la media del cine social, aunque no puede evitar contenida por la misma cualidad que posee la música que va entrelazando en el relato, principalmente la de Fontaines DC: cruda en apariencia, pero con un filtro demasiado comercial para poder resultar genuino o cercano.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming