Entre 'Matrix' y 'Origen'. La nueva película de ciencia ficción de Netflix es una aventura espacial sencillamente inolvidable

Netflix estrena muchas películas de forma exclusiva. La mayoría de ellas son sus producciones originales, pero también hay títulos que en su mercado local se lanzaron en cines y que en el resto del mundo llegan de forma directa a streaming. A este último grupo pertenece 'Sueños galácticos' ('Xing He Ru Meng'), una película de ciencia ficción bastante inusual que mezcla elementos de 'Origen' ('Inception'), 'Matrix' y otros títulos emblemáticos del cine fantástico.

Estrenada en los cines chinos el pasado 17 de febrero, 'Sueños galácticos' fue un sonado fracaso comercial al recaudar poco menos de 15 millones de dólares frente a un coste muy superior -algunas fuentes lo dejan en 30 millones y otros lo elevan hasta los 50-. Eso podría haber llevado a que quedase olvidada para siempre, pero su lanzamiento en Netflix este pasado 18 de junio de 2026 ha permitido que recuperemos una película que bien se merece una oportunidad.

Un cóctel imposible pero bien entretenido

Sin entrar mucho en detalles, 'Sueños galácticos' se sitúa en un futuro cercano en el que existe una tecnología conocida como Buenos Sueños que permite a la gente controlar sus sueños. Todo parecía ideal, pero la cosa se descontrola a medida que ese sistema se vuelve más popular. Con esa base, el director Han Yan construye un espectáculo muy deudor de otros títulos, pero sin que eso suponga que acabe siendo un simple pastiche.

Por lo pronto, 'Sueños galácticos' es un cóctel casi imposible entre aventura espacial, comedia extravagante, drama existencial y ciencia ficción. Hay muchas cosas que podrían salir mal, pero la película logra encontrar un delicado punto de equilibrio -porque excesos hay todos los que uno quiera y más- para que su visionado resulte una experiencia de lo más entretenida e incluso algo encantadora.

Todo es algo que la película transmite en todos los aspectos, desde un diseño visual muy colorido que da pie a que haya algunos momentos que incluso parezcan sacados de un videojuego. Eso sí, lo hace sin dejar de lado la narrativa, pues su guion echa mano de multitud de ideas para así generar una mayor cantidad de estímulos en el espectador.

Es cierto que eso lleva a que sea algo superficial en todos los aspectos, pero lo compensa echando mano de una rebosante imaginación para crear imágenes que se queden grabadas en la memoria del espectador. Ahí claro que hubiésemos agradecido una mayor inventiva, pero la absoluta falta de vergüenza a la hora de mezclar elementos e ideas ajenas acaba resultando hasta contagiosa.

Lo mismo puede aplicarse a la limitada galería de personajes, pues ninguno es especialmente memorable, pero sí que encajan bien en lo que propone Yan. Aquí lo que importa es conseguir un ritmo muy vivo y despertar siempre curiosidad por saber qué es lo que va a suceder después. Y alguna que otra sorpresa en el guion sí que hay, pero al final es el apartado visual lo que realmente brilla.

No obstante, justo es destacar que a Yan le hubiese venido de fábula tener un presupuesto más holgado, pues saca todo el jugo que puede a los 40 millones que tuvo a su disposición. El problema es que hay algún momento en el que se nota que le falta el impulso definitivo para deslumbrar tanto como consigue en ciertas escenas.

Como apuntaba antes, 'Sueños galácticos' fue un tremendo fracaso en los cines de China, lo que incluso llevó a que su director se quejase públicamente porque la película no tuvo suficiente número de sesiones. Y ahora en Netflix tampoco está siendo precisamente un pelotazo, algo que en España quizá se deba a que no cuenta con doblaje en castellano -aunque sí que lo tiene en español latino-.

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