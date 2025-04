Pasó desapercibida en cines pero es una de las películas más tiernas del año. Ya puedes ver en Netflix 'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela '

Es una pena que haya una parte importante del público que considere que solo los blockbusters merecen el esfuerzo de acudir a verlos en salas de cine, y relegue las películas más pequeñas a verlas cuando lleguen a streaming (tal como comentaba recientemente mi compañero Randy Meeks), porque eso ha hecho que muchos pasaran por alto la joyita de 'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela', que llega este 12 de abril a Netflix.

Abuela, voy a ser millonario

M es un chaval holgazán que no pone mucho esfuerzo en encontrar un medio para ganarse la vida. Cuando se entera de que su abuela padece un cáncer terminal, decide volcarse en cuidar de ella... eso sí, con la intención de caerle en gracia y que se acuerde de él a la hora de escribir su testamento. Aunque no contaba con que su abuela es un hueso duro de roer...

'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela' ('Lahn Mah', 2024) es una película tailandesa dirigida por Pat Boonnitipat, que debuta en la dirección con este largometraje. Se estrenó en cines el pasado 24 de enero y, si bien fue avalada por la crítica, no tuvo una gran recaudación en España, donde ni siquiera logró entrar en el top 100 de las más taquilleras de 2025.

Aunque el tema del cáncer en el cine es carne de cañón para hacer historias lacrimógenas, ya desde la sinopsis nos adelantan ese elemento que rompe con ese tipo de premisas, y es que el protagonista es un quejica al que le mueve el interés puro y duro.

De hecho, da mucho juego el choque entre su carácter inmaduro e interesado y el de su abuela, una señora cabezota e intransigente con según qué cosas, acostumbrada a vivir sola y que no está muy por la labor de que le venga su nieto de repente a invadir la casa.

Pese a que el punto de partida no oculta esas intenciones para nada inocentes por parte de M, lo cierto es que el desarrollo de la idea no tiene intención de regodearse en sentimientos negativos, y vamos viendo cómo inevitablemente se van cogiendo aprecio el uno al otro y van cambiando su forma de pensar en otra dirección.

La historia está llena de momentos tiernos conforme los dos personajes se van quitando su coraza, empezando con la abuela, que bajo su actitud áspera oculta lo vulnerable que es cuando se trata de su familia, y siguiendo con el propio M, que intenta evitar las relaciones profundas con otras personas por pura vagancia y se enfrenta a lo que supone empezar a sentir emociones sinceras por primera vez.

El guion es tierno pero no ingenuo, ya que no pretende vendernos que la realidad de sus personajes es de color de rosa: no usa la enfermedad de excusa para dar pie a momentos de pornografía emocional y tampoco dulcifica la realidad de la anciana, cuyo entorno no está exento de personas que nunca han sido especialmente consideradas con ella.

'Cómo hacerse millonario antes de que la abuela muera' no es el no va más de la originalidad ni falta que le hace, ya que da exactamente lo que promete: una historia bonita y tierna, con su parte triste y amarga pero también su parte luminosa y emotiva que te conmueve cuando tiene que hacerlo. Si os pasó desapercibida en su momento, aprovechad ahora para descubrirla en streaming.

