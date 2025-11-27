El creador de 'Yellowstone' afirma que este western de Clint Eastwood es su película favorita: "Hizo cosas que no se habían hecho antes"

Taylor Sheridan se ha convertido en una persona muy solicitada en Hollywood. Buena parte de ello se lo debe a ser el creador de 'Yellowstone', una serie que comenzó sin hacer mucho ruido y que acabó convirtiéndose en todo un imperio televisivo que todavía sigue en marcha. Allí se nota mucho su querencia por el western, así que no es tampoco una sorpresa que destaque uno de Clint Eastwood como su película favorita: 'Sin perdón'.

"Increíblemente profunda y tremendamente entretenida"

Estrenada en 1992, el propio Eastwood afirmó entonces que iba a ser su última película del oeste y cumplió su palabra. También es cierto que lo iba a tener muy difícil para superar una cinta que arrasó en taquilla y además consiguió hacerse con cuatro Óscar, incluyendo el de mejor película.

Por mi parte, creo que 'Sin perdón' es el mejor western dirigido por Eastwood, pero como actor hay otros dos que lo superan -me refiero a 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'-. Sheridan no opina lo mismo, ya que en una charla con Rotten Tomatoes eligió sus cinco películas favoritas y la situó como la número 1:

Diría que 'Sin perdón' probablemente encabeza la lista. ¿Qué tiene de especial? Es simplemente la forma en que Clint Eastwood desmitificó y destruyó nuestra noción del western. Es decir, demolió el género; lo puso patas arriba. Fue una actuación maravillosa, y a veces, su uso del monólogo y el diálogo, algo que nunca se ve en los westerns. Le dio una paliza al género, y me pareció increíblemente profunda. Tremendamente entretenida. Hizo cosas en la narrativa que no se habían hecho antes. Increíble.

Tal es su pasión hacia 'Sin perdón' que llegó a incluir un homenaje directo a la misma en un episodio de 'Yellowstone'. De hecho, contactó directamente con el propio Eastwood para pedirle permiso y él accedió a algo a lo que se había negado de forma tajante hasta entonces.

No es que Sheridan nos vaya a descubrir nada a estas alturas sobre una película tan prestigiosa como 'Sin perdón', pero he creído oportuno recuperar estos halagos por su parte, que cualquier ocasión es buena para volver a hablar de ella.

En Espinof | Las 39 mejores películas del oeste. Grandes clásicos, obras de culto y joyas imprescindibles del género western de toda la historia del cine

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma



