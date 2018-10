John Carpenter quiere hacer otra película pero ahora mismo sólo le importan dos cosas: videojuegos y NBA

Arrancó la 51ª edición de Sitges, que cerrará con un concierto de John Carpenter, y se acerca el estreno de la nueva 'Halloween' (donde Carpenter pone la música) así que el maestro del horror está de actualidad. Sus fans (o simplemente los amantes del cine) estamos deseando que vuelva rodar una película y en una nueva entrevista ha expuesto su punto de vista al respecto.

A sus 70 años, el cineasta no está dispuesto a hacer grandes esfuerzos para ponerse a dirigir y prefiere vivir más relajadamente, como un jubilado que está feliz por dejar atrás el estrés del curro. A diferencia de otros realizadores veteranos como Ridley Scott o Steven Spielberg, que no dejan de trabajar, Carpenter prefiere dedicarse a otras cosas, como ver partidos de baloncesto o jugar a videojuegos.

Recordemos que Carpenter no hace cine desde 'Encerrada' ('The Ward'), estrenada en 2010. El estadounidense confiesa que le "encantaría dirigir" un nuevo largometraje en algún momento pero tiene un par de condiciones: debe ser un proyecto "adecuado" para su edad y no piensa hacer locuras como volver al Ártico para rodar algo como 'La cosa' ('The Thing').

John Carpenter con Amber Heard en el rodaje de Encerrada (The Ward)

"Quiero tomármelo con calma. ¡Quiero divertirme!", aclara Carpenter. Revela que le gustaría hacer algo en Europa (donde tenemos gran tradición de terror) y concretamente en Venecia aunque todavía no tiene una historia. En cuanto a sus pasiones, las "dos cosas importantes" en su vida, son la NBA y los videojuegos.

"En los videojuegos tienes que sentarte en una silla, no levantarte y hacer algo. Lo adoro. Ese es mi trabajo ahora, ¡sentarme y no hacer nada!", remata el cineasta. Pues claro, a vivir la vida. Se lo merece. Aunque si algún ejecutivo de Netflix o Amazon lee sus palabras, estaría genial que le llamaran para ofrecerle cualquier cosa, la película que le dé la gana. Las grandes plataformas de streaming deberían estar peleándose por sacarle del retiro al menos una última vez.