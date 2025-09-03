Kevin Costner iba a darle vida al Presidente de Estados Unidos en una cinta de acción, sin embargo, rechazó el papel por una cinta que fracasó en taquilla

En Hollywood, las decisiones creativas pueden cambiar el rumbo de una carrera para siempre, sobre todo cuando son los propios actores lo que deciden sobre los papeles que deciden interpretar: anécdotas de estrellas que han dejado escapar papeles que luego se convirtieron en clásicos del cine, y de las que Kevin Costner es uno de los ejemplos más claros.

En los noventa, en la cima de su popularidad tras éxitos como 'Bailando con lobos' o 'El guardaespaldas', el actor tuvo que elegir entre protagonizar un thriller de acción taquillero o apostar por un proyecto personal y ambicioso. La elección acabaría marcando uno de los mayores tropiezos de su filmografía.

Corría el año de 1997 cuando se estaba moviendo un guion de acción bastante potente: 'Air Force One' contaba la historia de el presidente de los Estados Unidos como héroe protagonista en un ataque terrorista sobre el aire.

Ese papel de presidente James Marshall no estaba pensado originalmente para Harrison Ford, sino para Kevin Costner, que incluso colaboró en el desarrollo del proyecto. Pero, por un lío de agenda, el actor no pudo aceptarlo. Como contó Ford a Los Angeles Times, la razón era clara: "Esto era un guion que Kevin Costner tenía originalmente, y me lo dio a mí. Kevin sabía que era una gran película comercial y su agenda no se lo permitía…"

Lo más curioso es que Costner puso una condición: quería ceder el papel a Harrison Ford exclusivamente. Ford lo resumió con humildad, diciendo: "Le dijo a los productores que sólo lo dejaría si podía hacerlo… Kevin y yo no éramos íntimos. Lo he conocido en varias ocasiones y me cae muy bien. Y ahora me cae mucho más porque realmente me lanzó una película ganadora".

Y vaya si acertó Ford. La película, dirigida por Wolfgang Petersen, se estrenó y recaudó más de 315 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de 1997.

Un tropiezo tras otro

Mientras tanto, Costner había elegido dedicarse en cuerpo y alma a 'Mensajero del futuro', película post-apocalíptica que dirigió y protagonizó. Pero el fracaso fue estrepitoso: el film costó unos 80 millones y apenas recaudó algo más de 20 millones, lo que le valió varias nominaciones al Razzie (incluidos Peor Película, Peor Actor y Peor Director), pero muchas más por debajo de 'Batman y Robin', aunque lo peor de todo para el director y productor, fueron sin duda las pérdidas millonarias.

Costner ha insistido en que se siente orgulloso del trabajo realizado en la cinta, y la califica, no sin retranca, como un "cuento de hadas moderno". Confiesa que quizá debió haberla iniciado con un "érase una vez...", ya que esa atmósfera de fábula era precisamente lo que quería transmitir: "película es la que sale, luego puede ser revisitada. Yo siempre estuve orgulloso de ella", afirmó en una entrevista.

Fotos de IMDB

En Espinof | Un nombre mal escrito en un vaso de café dio pie a algo fascinante: un nuevo planeta de Star Wars

En Espinof | Un trabajo en tiempo récord salvó un clásico del terror de John Carpenter: "fui el más rápido y barato que podía conseguir"



